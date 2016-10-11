Avrupa Konseyi’nde “15 Temmuz fotoğraf sergisi”

Avrupa Konseyi’nde “15 Temmuz 2016’da Türkiye’de ne oldu?” başlıklı sergi açıldı.

Avrupa Konseyi’nde “15 Temmuz 2016’da Türkiye’de ne oldu?” konulu sergi Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)’nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları gösteren fotoğraflar sergilenmeye başladı.

Serginin resmi açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Çarşamba günü katılacağı bir törenle yapılacak .

Anadolu Ajansı muhabirlerinin hazırladığı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananları anlatan 24 kronolojik fotoğraf ve kısa filmler Avrupa Konseyi binasında ziyaretçilere tarafından izlenebilecek.

Oturum süresince ziyaret edilebilecek sergi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Güz Oturumuna katılan 47 ülkeden parlamenterler ve birçok uluslararası kuruluş çalışanı ziyaret edecek.

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