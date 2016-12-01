Avrupa Komisyonu Üyesi Malmström: Türkiye ile gümrük birliği genişletilmeli

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, “Türkiye’deki hadiseleri bizi endişelendiriyor” demekte birlikte Türkiye ile Gümrük Birliği’nin her iki tarafının yararına olduğunu, genişletme planlarından vazgeçilmemesinin gerektiğini söyledi.

DWelle Türkçe, AB üyesi ülkelerin, 1995 yılından beri yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesi amacıyla Türkiye ile görüşmelere başlanıp başlanmayacağına yakında karar vermeleri gerektiğini belirtirken Avrupa Komisiyonu’nun Ticaret’ten sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’un Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin genişletilmesinden yana olduğuna dikkat çekti.

Cecilia Malmström, Alman medyasına yaptığı açıklamada yıl sonundan önce AB’nin müzakere yönetmeliğiyle ilgili önerilere yer vereceği yetkilendirme taslağı hazırlayacağını belirterek “Türkiye’deki eleştirilere neden olan gelişmelere rağmen Gümrük Birliği’ni genişletme planlarından vazgeçilmemesinden yana olduğunu” söyledi.

YÜRÜRLÜKTEKİ ANLAŞMANIN KAPSAMI ÇOK DAR

“Türkiye’deki hadiseler bizleri endişelendiriyor. Ancak Türkiye aynı zamanda önemli bir komşumuz ve yürürlükteki anlaşmanın kapsamı da çok dar” diyen Malmström, Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin olduğu kadar AB’nin de yararına olduğunu belirtti.

DWelle’nın haberinde bir yıl önce yapılan Türkiye ile AB arasındaki zirve buluşmasında Gümrük Birliği’ni genişletme görüşmelerinin “2016 sonlarına” doğru başlatılması kararlaştırıldığı anımsatılırken şimdiye kadar sadece sınai ürünleri kapsayan Gümrük Birliği’ne hizmetler sektörüyle, tarım ürünleri ve kamu ihalelerinin de dahil edilmesi öngörüldüğüne dikkat çekti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...