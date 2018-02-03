Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi kadın milli kick boksçu Neval Çavcı (22), Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği ikinciliğin ardından zirveyi hedefliyor.

Neval Çavcı, bir yakınının tavsiyesi üzerine 4 yıl önce kick boks ile tanıştı. Üniversite sınavına girerek ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazanan milli sporcu, aynı zamanda katıldığı Türkiye şampiyonalarında birçok derece elde etti.

Genç kick boksçu, aktif spor yaşantısına ara vermemek için ESOGÜ’de okul takımının seçmelerine katıldı. Üniversitenin takımına seçilen Neval Çavcı, okulun antrenörü Yılmaz Ayer ile çalışmaya başladı.

Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olan Neval, milli takıma seçilmesinin ardından 2016’da katıldığı Avrupa Büyükler Şampiyonası’nda ikinci oldu.

– “Milli takım adına dereceye girmek tarif edilemez bir duygu”

Neval Çavcı, yaptığı açıklamada, spor ve eğitimi bir arada yürütmenin zor olduğunu ifade etti.

Antrenörlerinin ve öğretim üyelerinin desteğiyle bu zorluğun üstesinden geldiğini dile getiren Neval, “Haftanın üç günü sıkı antrenman programı uyguluyoruz. Güç ve kondisyon antrenmanlarımız oluyor. 2016 yılında Slovenya’nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda ikinci oldum. Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası’nda da üçüncülük elde ettim. Milli takım adına Avrupa Şampiyonası’na katılıp dereceye girmek tarif edilemez bir duyguydu.” diye konuştu.

Neval, bir kas sakatlığı geçirdiğini ve 6 aylık iyileşme sürecinin ardından öncelikle mart ayında düzenlenecek Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası’na hazırlandığını söyledi.

Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası’nın ardından yaz aylarında Elazığ’da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılacağını anlatan Neval Çavcı, “Hedefim Türkiye şampiyonu olup, ay-yıldızlı bayrakla Avrupa’da boy göstererek, altın madalyayı kazanmak.” ifadelerini kullandı.

ESOGÜ Spor Kulübü Antrenörü Yılmaz Ayer ise Neval Çavcı gibi yetenekli sporcuları çalıştırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Neval’in ESOGÜ adına katıldığı her şampiyonadan madalyayla döndüğünü anlatan Ayer, “Neval bizi her şampiyonada gururlandırdı. Bundan sonra da hem bizi hem de ailesini gururlandırmaya devam edeceğine eminim.” şeklinde görüş belirtti.