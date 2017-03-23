Londra’daki terör saldırısı büyük panik yarattı. Avrupa’nın hemen her ülkesinde ardı ardına olağanüstü toplantılar yapılıyor, güvenlik önlemleri artırılıyor. Bana kalırsa sonuç almaları mümkün değil.

Çünkü, terör olaylarına bakışında çarpıklık var Avrupa’nın…

30 yılda 40 bin kişinin ölümüne neden olan PKK’ya kol kanat geren, ülkelerinde büro açmasına, yardım toplamasına, miting düzenlemesine, eğitim yapmasına izin veren Avrupa bu kafayla gittiği sürece terörü bitiremez.

Öncelikle, “Bana değil başkasına zarar veren terörist iyidir” mantığından kurtulmaları gerekiyor.

++

İngiltere’den Fransa’ya, Almanya’dan İtalya’ya bir çok ülkenin korktuğu terör örgütü DEAŞ, Suriye’de savaşacak militanlarından bir kısmını Avrupa’dan toplamadı mı?

Bu kanlı örgütün Avrupa’da militan bulmasının arkasında orada yaşayan milyonlarca insana etnik ve dini ayrımcılık yapılmasının, dışlanmasının, iyi eğitim verilmeyişinin, doğru düzgün iş sahibi yapılmayışının etkisi yok mu?

++

Tabii şunu da unutmamak gerekiyor:

DEAŞ, ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra bir grup Saddam subayının öncülüğünde kurulan, zamanla şeriat kanunlarını benimseyen bir örgüttür.

Petrol uğruna bir ülke işgal edilmese, bir milyonu aşkın insanın ölümüne neden olunmasa DEAŞ’ı filizlendirip geliştiren kanlı topraklar olmazdı.

Suriye’yi parçalamak isteyenler de DEAŞ’ın ve oradaki diğer terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürdü.

++

Önümüzdeki yıllarda Avrupa ülkeleri de, ABD de yeni terör eylemlerinin kabusunu yaşamak istemiyorsa emperyal hayallerinden vazgeçmeli, insanlığın çıkarı için hareket etmelidir.

İnsanlığın çıkarı; demokrasidir, temel insan haklarına saygıdır, evrensel hukuk kurallarının geçerli olmasıdır, adil bir dünya kurmaktır ve elbette terör örgütleri arasında ayrım yapmamaktır.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...