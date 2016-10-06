Avrupa Birliği ve Kuzey Afrika’daki artış sürüyor

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2016 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 12,3 milyon ton oldu.

Sektörün aynı dönemde değer bazındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 düşüşle 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik sektörünün direkt ihracatına diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2016 yılının dokuz aylık dönemindeki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 12,9 milyon ton, değer bazında ise 8,2 milyar dolar oldu.

Ocak-Eylül dönemindeki çelik ihracatı bölgeler bazında incelendiğinde; liderliği 4,1 milyon tonla Ortadoğu sürdürdü. Bu bölgeyi miktar bazında yüzde 25 artış ile 2,6 milyon tona yükselen Avrupa Birliği ülkeleri, 1,8 milyon tonla Kuzey Amerika bölgesi ve yüzde 17 artış ile 1,7 milyon tona ulaşan Kuzey Afrika ülkeleri izledi.

Aynı dönemde Türk çelik sektörünün miktar bazında en fazla artış yakaladığı ilk üç ülke; Mısır, Yemen ve İsrail olarak sıralandı.

Dokuz aylık dönemde en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında ilk sıra 5,4 milyon tonluk ihracat ile inşaat çeliğinin oldu. İnşaat çeliğini; 1,4 milyon tonla sıcak yassı, 1,3 milyon tonla dikişli boru ile 1,1 milyon tonla profil takip etti. Ocak-Eylül ihracatında miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre en çok artış yakalanan ilk üç ürün ise sırasıyla filmaşin, yassı soğuk ve yassı sıcak olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2016 yılı Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktarda yüzde 5,8 azalışla 1,3 milyon tona, değerde yüzde 5,4 düşüşle 718 milyon dolara geriledi.

Türk çelik sektörünün Ocak-Eylül dönemine ilişkin ihracat rakamlarını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Yılın dokuz aylık dönemini miktar bazında yüzde 1 artışla 12,3 milyon ton, değer bazında yüzde 13,4 düşüşle 6,7 milyar dolar ihracat ile tamamladık. Eylül ayında ise yine miktarda yüzde 5,8, değerde ise yüzde 5,4 düşüşle karşılaştık. Geçtiğimiz ay uzun bayram tatilinin de araya girmesiyle ihracatta bir yavaşlama yaşadık. Bu durumu önümüzdeki dönemde tersine çevireceğimize inanıyoruz” dedi.

Namık Ekinci, “Her ne kadar ihracatta düşüş yaşıyor olsak da bizi umutlandıran gelişmeler de oluyor. Örneğin; bölgeler bazında Avrupa Birliği ve Kuzey Afrika bölgelerine yaptığımız ihracattaki artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. Ülke bazında ise Mısır, Yemen, İsrail, İspanya ve Hollanda’ya yaptığımız ihracattaki artış olumlu. Özellikle Yemen geçmiş yıllarda başlıca pazarlarımız arasındaydı ancak ülkede yaşanan problemler maalesef ihracatımızı olumsuz etkilemişti. Son dönemde Yemen’in siyasi ve ekonomik istikrarındaki kısmi iyileşme sayesinde artış sürüyor.

Böylelikle Yemen’e dokuz aylık dönemde yaptığımız ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100’lük artışla 450 bin tona ulaştı. İlerleyen dönemlerde bu artı yönlü gelişmelerin ihracatımızın geneline de yansımasını bekliyoruz” diye konuştu.

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