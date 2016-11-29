Avrasya Kent Fuarı’nda Yenimahalle farkı

Yenimahalle Belediyesi, Reed TÜYAP tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Avrasya Kent – Yaşanabilir Kentler için Altyapı Çevre Düzenlemeleri Fuarı’nda açtığı stantla ilgi odağı oldu.

Geleceğin güvenli ve ulaşılabilir şehirlerinin kurulmasının hedeflendiği fuarda, örnek projeleriyle dikkat çeken Yenimahalle Belediyesi, standı ziyaret eden katılımcılara belediyenin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeleri anlatarak, tanıtım kitapçığı dağıttı.

“Yenimahalle Halk Kart” beğeni topladı

Fuarda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Yenimahalle’ye kazandırdığı kültür merkezlerinden devasa tesislere kadar tüm projelerin maketleri de ziyaretçiler tarafından incelendi. İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Yenimahalle standına büyük ilgi göstererek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Projeler arasından en çok dikkat çeken ise “Yenimahalle Halk Kart” oldu. Bölge halkının eğitimden gıdaya, kırtasiyeden akaryakıta, kuaförden giyime kadar birçok alanda vatandaşlara indirim sağlayan kart, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı.

Kurumlarla vatandaşlar arasında ekonomik bir döngü yaratacak

Kartın Yenimahalle’de ikamet eden vatandaşlara dağıtımına başlandığını belirten yetkililer, 50 bin haneye kartın gireceğini belirtti.

Amaçlarının Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, “Bu proje hem tüketicinin ve hem de satıcının yararına. Kart Yenimahalle’de hizmet eden kurumlarla vatandaşlar arasında ekonomik bir döngü yaratacak. Bu sayede de Yenimahalle’nin ekonomisi canlanacak” dedi.

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