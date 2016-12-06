Avcılar’ın simgesi, tasarlanan balıkçıl amindos oldu

KUŞLARIN göç yolu üzerinde bulunan ve her yıl 357 çeşit kuşun barındığı Avcılar’a eski adı ‘Amindos’un verildiği kırmızı, mavi ve sarı renkli balıkçıl bir kuş simge olarak tasarlandı. Balıkçıla ‘amindos’ adı verildi ve ilçedeki çeşitli noktalara dikilmeye başlandı.

Tahtakale ve Ambarlı Mahallesi’nde dikilen Avcılar’ı simgelediği belirtilen gerçek hayatta olmayan tasarlanmış balıkçılı görenlerden bazıları bunu çok güzel buldu, bir bölümü anlam veremedi. Ambarlı’da Köyiçi Mevkii’ndeki mübadele yıllarında göç edenlerin oturduğu mahalledeki bazı evler restore edildikten sonra, buradaki alana metal amindosun dikilmesini beğenenlerin yanı sıra bazı kesimler de Avcılar’a böyle bir simgenin yakışmadığını savundu.

NEDEN AMİNDOS?

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Her yörenin bir maskotu bulunuyor. Neden bir kuş tasarlanarak maskot haline getirildiğini soranlara, ‘Buraya neden Avcılar denildiğini sormak gerekir” dedi. Başkan Toprak Benli, ilçede Küçükçekmece Gölü kenarında Firuzköy, Yeşilkent ve Tahtakale Mahallesi’nde 1156 hektar doğal ve arkeolojik sit alanı bulunduğunu, bu alanda Asya’dan Avrupa’ya göç eden 357 çeşit kuşun konakladığını söyledi. Başkan Handan Toprak Benli, şöyle dedi:

“Avcılarımızın eski adı Amindos’tur. O nedenle bu maskot belirlendi, Avcılar’ın eski adı ‘Amindos’ verildi. Kent dekorasyonunda Avcılar’ı dekore eden simgeler lale koltuklar ve maskotu amindostur. Göçmen kuşlar dediğimiz zaman aklımıza balıkçıl kuşlar leylekler gelir. Doğada 3 çeşit renk var: Sarı, kırmızı ve mavi. Amindos da tüm renkleri oluşturan bu üç renkten oluşuyor. Avcılar, kuşları vuran avlayan değil, kuşları seven doğayı koruyan bir kent. Lale koltuklarımızı, amindosu görenlerin Avcılar’a geldiklerini fark etmelerini istiyoruz. Özellikle çocuklar amindosu çok sevecek. Kuşları sevmeyen insan yok gibidir. Avcılar’ın Amindosu görenlerin hemen tanıdığı bir ilçe olmasını istiyoruz.”

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