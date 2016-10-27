ATO depremi Bezci istifa Gökçek Başkan

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) sadece 8 yönetim kurulu üyesi değil 5 yedek yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği öğrenildi.

Türkiye’nin en büyük ve en güçlü odalarından olan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da üyesi olduğu Ankara Ticaret Odası’nda istifa depreminin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

Bezci istifa Gökçek Başkan. Ankara kulislerinde Başkan Salih Bezci’nin de istifa ettiği ve Osman Gökçek’in bugün saat 14:00 tek aday olarak seçime girip seçileceği kesinleşti.

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Bezci’nin istifası ile başkanlık koltuğu için en güçlü adayın Osman Gökçek oldu. Osman Gökçek de ”ATO Başkanlığı’na aday mısınız?” sorusuna “Meclis toplantısından önce bir şey söylemem doğru olmaz. Toplantı çıkışında kamuoyuna bir açıklama yapacağım” yanıtını verdi.

OSMAN GÖKÇEK KİMDİR

12 Ekim 1983 yılında Ankara’da doğan Osman Gökçek İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu’nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Lise öğretimine Samanyolu Koleji’nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği’nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçilen Gökçek, Keçiören’in ardından Ankara’da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı olmuş ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu’nu kurmak için öncülük etmiştir.

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