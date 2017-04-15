ATO Başkanı Baran’dan Bakan Ağbal’a yazar kasa teşekkürü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, perakende zincirlerine bağlı olan ve ofis sistemine entegre eski nesil yazar yasa kullanan işletmeler için yeni nesil yazar kasa zorunluluğunun kaldırılacağını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür etti.

ATO Başkanı Baran, perakende zincirlerine bağlı olan ve ofis sistemine entegre eski nesil yazar yasa kullanan işletmeler için yeni nesil yazar kasa zorunluluğunun kaldırılacağı açıklamalarının ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür etti.

Alınan kararın ATO üyeleri tarafından sevinçle karşılandığını belirten Baran, “Yeni nesil yazar kasa zorunluluğunun kaldırılması perakendeci üyelerimizin en önemli taleplerinden biriydi.

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın herhangi bir perakende zinciri içinde yer alan ve mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası bulunan işletmeler için yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğunun kaldırılacağını açıklaması, üyelerimizi sevindirdi. ATO üyeleri adına hükümetimize ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum.”

Baran, Maliye Bakanı Ağbal’ın açıklamaları doğrultusunda, perakende zincirlerine bağlı işletmelerin ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasalarını 1 Ocak 2018 tarihinden sonra da kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...