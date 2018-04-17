Motorlu Kara Taşıtı satıcıları Meslek Komitesi Başkanlığı seçimini MASFED ve BOD Başkanı Aydın Erkoç kazandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), tarihinde en yüksek katılımla gerçekleşen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri maratonunu tamamlarken, Motorlu Kara Taşıtı satıcıları Meslek Komitesi Başkanlığı’na seçilen Aydın Erkoç, “Oy veren vermeyen tüm üyelerle birlik beraberlik içinde hareket etme” sözü verdi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği’nin (BOD) yanı sıra otomotiv yaşam ve ticaret merkezi Otonomi’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Aydın Erkoç, ATO’da yapılan meslek komiteleri seçiminin ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Geride bıraktığımız meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin öncelikle başta Ankara’mız ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu denli yüksek katılımla ATO tarihine geçen seçimlerde 50. komitede meslektaşlarımızın teveccüh göstererek bizleri desteklemesi onur verici. İnanıyorum ki bize oy veren ya da vermeyen tüm arkadaşlarımızla bundan böyle birlik beraberlik içinde hareket edecek ve mesleğimiz için hep birlikte mücadele vereceğiz.

Bizler, Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları olarak bayileriyle, sıfır ve 2. el araç satıcılarıyla; kamyon, iş makinesi, traktör, motosiklet satıcılarıyla büyük bir aileyiz. Hiçbir ayrım gözetmeden mesleğimiz için, ticaretimiz için, ülkemiz için el ele, kol kola hep birlikte çalışmaya mesleğimizin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz.

Yanımızda olan olmayan herkesin sorunu sorunumuzdur diyerek sorunlarımızın bir bir üstesinden geleceğiz. Bu duygularla tüm arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilir, tekrar hayırlı olmasını temenni ederim.”