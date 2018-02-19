Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Atme kampında yaşayan çocuklar, hayatın ağır yükünü küçük yaşlarda taşımaya başlıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları illerden kaçarak gelen yaklaşık 500 bin kişiyi ağırlayan kamptaki çocuklar, zorlu yaşam koşulları nedeniyle çoğu zaman çocukluklarını unutuyor. Özellikle babalarını savaşta kaybeden çocukların daha da ağır olurken, oyun çağındaki çocuklar sorumluluk almak zorunda kalıyor. Aile ekonomisine katkı sunmak için taşımacılık gibi küçük işlerde de çalışan çocuklar, her şeye rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.

Kimi zaman kampta süt taşıyan çocuklar, kimi zaman da gelen yardımları kamp girişlerinde karşılayıp evlerine yemek götürüyor. Yağmur ve soğuk havadan etkilenen çocuklar hayatın zorluklarını öğrenirken, diğer yandan da her fırsatta eğlenerek çocuk olduklarını hatırlıyor. Atme kampının çocukları, hayatta kalabilmek için büyüyor.