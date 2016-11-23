ATM dolandırıcıları yakalandı

ADANA’da bankaların otomatik para çekme makinelerine yerleştirdikleri düzeneklerle, vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıkları iddiasıyla Sabri Yürek (33), Mehmet Ali Karacaoğlu (29) ile Yıldırım Karahan (31) yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce Adana ve Mersin’de bazı bankaların ATM cihazlarında düzenek yerleştiren bir şebekenin kart bilgilerini kopyaladığını belirledi.

Dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan polis, bankaların ATM üzerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını toplayıp, incelemeye aldı. Ekipler 4 ay süren inceleme sonrasında Adana’daki ATM’lere düzenek yerleştirdikleri iddiasıyla Sabri Yürek ile Mehmet Ali Karacaoğlu ve Yıldırım Karahan’ı yakaladı.

ADANA’DA KOPYALAYIP, MERSİNDE ÇEKTİLER

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada, Adana’daki bankalara kopyalama düzeneğini yerleştiren dolandırıcıların, parayı çekmek için Mersin’e gittiklerini saptadı. Mersin’de hem paraları çekip, hem de orada da aynı tekniği kullanarak yeni bilgiler elde eden şebekenin daha sonra Adana’ya döndüğünü ortaya çıkardı. Adana ve Mersin arasında düzenli olarak gidiş geliş yapan dolandırıcılar, kart bilgilerini kopyaladıkları 50 vatandaştan yaklaşık 20 bin TL aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve bilişim tekniklerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçundan nöbetçi mahkemeye çıkartılan Sabri Yürek, Mehmet Ali Karacaoğlu ile Yıldırım Karahan tutuklandı.

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