KOCAELİ Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nda engelli çocuklara vücut dengesi, gövde kontrolü ve ritmik yürümede önemli rol oynayan ‘at ile terapi’ yöntemiyle tedavi uygulanıyor. 2006 yılında başlanan at ile tedavi yöntemiyle şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 çocuğun tedavi gördüğü belirtildi.

Kocaeli Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nun ortak gerçekleştirdiği ‘at ile terapi’ yöntemiyle engelli çocuklara tedavi uygulanıyor. At ile terapi gören çocuklar bindikleri atın ritmine göre vücut dengesi, gövde kontrolü ve ritmik yürümede gelişme sağlıyor. 2002 yılında kurulan Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda 2006 yılında başlayan atlı terapi yöntemiyle bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 çocuk tedavi gördü.

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Erdener Balıkçı, çocuklara uygulanan at ile terapi (Hippoterapi) yönteminin çok iyi sonuçlar verdiğini belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastaların dışında Türkmenistan, Özbekistan, Almanya, Avusturya gibi çeşitli ülkelerden de gelen hastalarımız bulunuyor. At ile terapi Türkiye’de yeni bir konu. Burası üniversite bazında at ile terapi uygulanan tek yerdir. Bizim en önemli kriterimiz mutlaka bir hekimin at ile terapiye uygunluk onayı vermesidir. Burada fizyoterapi eşliğinde tedavi yapılıyor. Otistik, spastik, serebral palsi, görme, duyma ve konuşma bozukluklarında bu tedaviler uygulanıyor. 10 seanstan oluşuyor tedaviler. Onun dışında hastanın gelişimi ve tedaviye uygunluğuna göre bazen 1 yıl, bazen 2 yıl sürebiliyor ama bunun sonucundaki gelişmeler gerçekten pozitif ve olumlu oluyor” dedi.

Hastaların tedaviye olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Balıkçı, “Tedavilerden sonra örneğin doğuştan felçli olan çocuklar buraya geldikten 20-25 seans sonrasında vücudunu dik tutabilme, belli bir süre sonra ayakta durabilme, adım atabilme, elini ve kolunu kaldırabilme gibi gelişmeler sağlanıyor. Ayrıca yakın bir zamanda yapılan Diyarbakır’daki kongrede teröre maruz kalan çocukların at ile terapi sağlanmasını hedefliyoruz. Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile ortak bir çalışma yürütülmesi projelendirilmekte. Oradaki mevcut imkanların uygunluğa dönüştürülerek projenin uygulanması planlanıyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl teröre maruz kalan çocukların atla terapi uygulanmaya başlanacak” diye konuştu.

Batman’dan çocuğunu tedavi ettirmek için getirdiğini söyleyen Roni Çıra, “Oğlum serebral palsi hastası. Buraya atlı tedavi için geliyoruz. Batman’da böyle olanak yok. Çocuğumuza burada gövde dengesi çalışması yapılıyor. 3 yıldır buraya geliyoruz. Çocuğumuzun ayakta durma dengesi gelişti. Gövdesi normalde esnekken terapiden sonra daha da dik durduğunu gördük. Odaklanması gelişti. Elleri ve ayakları gelişti ” dedi.

Amasra’dan çocuğunu at ile tedavi olması için getirdiğini belirten İlyas Aşan ise,

“Çocuğum serebral palsi hastası ve vücudunda denge kaybı var. Yaklaşık 10 gündür terapi alıyoruz. İlk 3 günden itibaren değişiklik görmeye başladık. Bilinci açılmaya başladı atla iletişim halinde olduğu için. At üzerindeki hareketlerden dolayı kendisini dik tutmaya çalışıp denge sağlıyor. Güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum”

