İŞİTME engelli Doğan Biçer (20), küçük yaşta başladığı spor hayatında, önce judoda ardından arkadaşlarından etkilenerek, gönül verdiği atletizmde şampiyonluk elde etti.

Spordan kazanacağı parayla ev almayı hayal ettiğini belirten Biçer, Avrupa ve dünya şampiyonasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip, olimpiyatta altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Bursa’da oturan doğuştan işitme engelli Doğan Biçer, 9 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle judoya başladı. Biçer, 2 yıl sonra ‘yıldızlar kategorisi’nde, Türkiye ikinciliği ardından da altın madalya kazandı. Judodaki başarılarına rağmen Atletizm Milli Takımı’ndaki arkadaşlarından etkilenerek, 15 yaşında branş değiştiren Biçer, elde ettiği derecelerle eğitmenlerinin gözüne girdi. 18 yaşında, 110 metre engelli koşuda, Türkiye şampiyonluğu kazanan Biçer, İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı’nın önemli sporcularından oldu. Judoya ilgisini de sürdüren Biçer, 2 yıl önce antrenman yapmadan katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.

HAYALİ, EV SATIN ALMAK

İşitme Engelliler Milli Takımı’nın Antalya’daki kampında yer alan Doğan Biçer, baş antrenör Salih Öztürk gözetiminde, Belarus’ta yapılacak Avrupa Salon Şampiyonası’na hazırlanıyor. Türkiye 4×400 bayrak milli takım sporcusu Biçer, bayrak takımının yanı sıra ‘400 metre yarışı’nda Türkiye’yi temsil edecek. Kulaklıkla yüzde 20 oranında duyabilen Biçer, işitme engelli sporcu olarak önemli başarılar kazanıp, gelecekte kendisi gibi başarılı engelli sporculara antrenörlük yapmak istediğini belirtti. Biçer, ayrıca spor hayatından kazanacağı parayla da kendisine ev almayı hayal ettiğini söyledi.

HEDEF, OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Milli takım antrenmanlarında çok çalışıp, hedeflerini gerçekleştirmek istediğini anlatan Doğan Biçer, “Avrupa Şampiyonası’nda hem 400 metre koşusu hem de bayrak takımı ile madalya kazanmak istiyorum. Milli takım arkadaşlarımla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Gelecek yıl, dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyorum. 2021 yılında yapılacak olimpiyatlara katılmak en büyük isteğim. Hedefim, olimpiyatlarda altın madalya kazanmak” diye konuştu.