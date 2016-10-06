Atletizmde Tokyo 2020 Planlama Çalıştayı başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun organize ettiği geniş kapsamlı Tokyo 2020 Planlama çalıştayı Ankara’da başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu’nun önerisiyle düzenlenen ve antrenör, yönetici, kulüp yetkilisi, bilim insanlarının bir araya gelmesiyle gerçekleşen dört günlük Tokyo 2020 Olimpiyatları’na yönelik planlama çalıştayı Ankara’da başladı. 4 gün sürecek organizasyonun ilk günü eğitim kurulunun çalışmalarına ayrıldı.

Büyük Ankara Oteli’nde yaklaşık 200 davetlinin olduğu ilk günde TAF Başkanı Fatih Çintimar ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Birinci oturumda Eğitim Kurulu başkanı Necdet Ayaz, 2016 sezonundaki çalışmalarını anlatırken, bu kurulda bulunan üç isim de farklı konularda sunum yaptılar. Haldun Domaç iletişim yöntemleri hakkında sunum yaparken, Prof. Dr. Kadirhan Sungurluoğlu “Madde Bağımlılığı ve Gençler”, Prof. Dr. Perican Bayar Koruç da “Sporda Çocuk ve Gençlerle Psikolojik Yaklaşım” başlıklarında görüşlerini salondakilerle paylaştı.

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