Spor Toto sponsorluğundaki Kulüplerarası U18 Atletizm Ligi’nin finalinde Fenerbahçe erkekler ve kızlarda lig şampiyonluğunu aldı.

Eskişehir Sazova Atletizm Pisti’nde yapılan U18 Atletizm Ligi finallerine 12’şer takım katıldı. İlk gün erkeklerde 13 puan farkla liderlikte olan Fenerbahçe bu avantajını korurken, kızlarda çok daha çetin bir mücadele yaşandı. İlk gün sonunda 95-95 olan Fenerbahçe ve ENKA arasındaki düğüm ikinci günde sarı-lacivertli atletlerin aldığı beş birincilikle çözüldü.

Erkeklerde 18 yarışmanın 13’ünü kazanan Fenerbahçeli atletler, iki gün sonunda 215 puana ulaşırken, ENKA 201 puanda kaldı. Erkekler U18 Ligi’nde üçüncü sırayı, son yarış olan İsveç Bayrak’ta ikinci olan Galatasaray elde etti. Son yarışa İstanbul BBSK’nin sadece bir puan önünde giren Sarı-kırmızılılar, İsveç Bayrak’ta gelen 11 puanla birlikte 169 puana ulaştı ve dört puan farkla kürsüye çıkmayı bildi. Ligde İstanbul BBSK dördüncü, Üsküdar Belediyesi ise beşinci oldu.