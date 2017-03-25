Uganda’nın Kampala şehrinde yarın yapılacak Dünya Kros Karışık Bayrak Yarışı’na ilk defa katılacak olan Atletizm Milli Takımı’nın hedefi madalya kazanmak.

Kenya kampını tamamlayan Milliler pazar günü yapılacak Dünya Kros Şampiyonası için, bugün karayolu ile Uganda’nın başkenti Kampala’ya geçecek.

Rio Olimpiyatları’nda istediği performansı ortaya koyamadığını belirten Milli Atlet Ali Kaya, “Kenya kampında kafam çok rahatladı. Artık madalyaları kazanma zamanı geldi” dedi. Kaya şunları söyledi:”Rio Olimpiyatları öncesi ve sonrasında yaşadığım birçok sıkıntım geride kaldı. Artık tek hedefim var.

Ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum. Uzun zamandır Kenya’da takım arkadaşlarımla kamptayız. Bazı sorunlardan dolayı kafam çok karışıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonu başkanımız Fatih Çintimar, Dünya Kros bayrak takım yarışmaları öncesi kampımıza geldi. Sağolsun, tüm sorunlarımdan arındım. Artık madalyaları tekrar kazanma zamanı geldi.

Biz takım olarak çok iyi bir ekibiz. Eminim Dünya Kros bayrak yarışmasında ülkemize madalya kazandıracağız. Tüm Türkiye yeni Ali Kaya’yı kısa zamanda görecek. Benim verilmiş sözlerim var ve bunları yerine getireceğim.

Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. İlk hedefimiz, Dünya Kros Şampiyonası’nda dereceye girmek. Önümüzde İslam oyunları var ve ben orada altın madalya kazanarak çok güçlü bir şekilde Dünya Şampiyonasına gitmek istiyorum.

Dünya Şampiyonası’nda tek hedefim var, o da kürsü. Kenya kampımız takım olarak ve benim için çok iyi geçti. Pazar günü inşallah kürsüye çıkarak, Dünya kros Bayrak Şampiyonası’nda ülkemize ilk madalyamızı kazandırmak istiyoruz.”

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