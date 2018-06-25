İspanya’nın Tarragona kentinde başlayan 18. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek olan ekip dün yola çıktı

22 Haziran Cuma günü yapılan açılış töreniyle resmen başlayan 18. Akdeniz Oyunları’nda yer alan Türk atletlerinin bulunduğu kafile, dün,sabah İspanya’ya gitti. 27-30 Haziran tarihleri arasındaki atletizm müsabakalarında yarışacak Türkiye takımında 38 atlet bulunuyor.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar liderliğindeki kafilede daha önce Akdeniz Oyunları’nda madalya kazanmış sekiz isim bulunuyor. Bu atletler, cirit atmada iki altını olan Fatih Avan ve 2013 Mersin’in çifte altınlı ismi İlhan Tanui Özbilen ile birlikte Ramil Guliyev, Elvan Abeylegesse, Tarık Langat Akdağ, Polat Kemboi Arıkan, Yavuz Can ve Karin Melis Mey.

1951’den bu yana yapılan oyunlarda Türkiye, atletizm branşında bugüne dek 20 altın, 27 gümüş, 39 bronz madalya elde etti. Milliler’in Akdeniz Oyunları’nda atletizmde en başarılı olduğu organizasyon, beş yıl önce Mersin’de yapılan müsabakalar olmuştu.

25 erkek, 13 kadın olmak üzere toplam 38 Türk atlet, 24 branşta yarışacağı müsabakalarda yer alacak.