Altındağlı kadınlardan Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere büyük destek geldi.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınlar, Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan askerler için mektuplar yazdı, atkı, bere ve eldiven gibi giysiler ördü. Altındağlı kadınlar dualar eşliğinde el emeği ürünlerini teslim ederken, yazdıkları mektup ve şiirleri de okudular.

Etkinliğe katılan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Devletimiz askerlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ama ülkenin birlik ve beraberliğini göstermesi açısından gönüllülüğe dayalı böyle etkinlikler önemli. Bu vesile ile Altındağlı kadınlarımızın kendi elleriyle ördükleri giysileri valilik aracılığı ile askerlerimize ulaştıracağız. Yüreklerimiz ve dualarımız Afrin’de” dedi.

Çamlık Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, oğulları Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev alan ve aynı zamanda Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ne üye olan Zeliha Yılmaz ve Şengül Bağcı da yer aldı. Yılmaz ve Bağcı operasyondaki tüm askerlere şöyle seslendi:

“GEREKİRSE BİZ DE GİDERİZ ONLARIN YANINA”

“Zeytin Dalı Harekâtı’nın başladığı günden itibaren elbirliği ile böyle bir çalışmaya giriştik. Bizim oğullarımız da Zeytin Dalı Harekâtı’nda… İnşallah bu örülen atkı ve berelerden biri de ulaşırsa oğullarımıza gidecek… Gözyaşları içinde haberleri takip ediyoruz, dualar ediyoruz sabahlara kadar… Oradaki tüm Mehmetçikler, bu vatan analarının oğlu! Bizim oğullarımız onlar! Kimimiz mektup yazdı, kimimiz eldiven, kimimiz bere ördü… Gerekirse biz de gideriz onların yanına hiç düşünmeden… Bilsinler ki, milyonlarca yüreğin dualarındalar. Hiçbir ana yanmasın, hiçbir ocağa ateş düşmesin… Oğullar! Analarınız sizi çok seviyor…”

“ANALARINIZIN AK SÜTÜ SİZİ KORUSUN”

Yazdıkları mektupları da okuyan Altındağlı kadınlar, duygu dolu mektuplarında şu ifadelere yer verdi:

“Ey Mehmetçik,

Başınız daima dik olsun, güneş teninizi yakmasın, yağmur canınızı acıtmasın. Ayağınıza taş diken değmesin. Bombalar kurşunlar kılınıza zarar vermesin. Ocağınız tütsün hiç sönmesin. Sancağımız, bayrağımız hiç yere inmesin. Ezanımız dinmesin. Analarınızın ak sütü milletimizin duaları sizi tüm tehlikelerden korusun. Sizler için ördüğümüz atkılar, biraz da olsa sizi bu kışın soğuğunda sıcacık tutsun. Bu vatanın evlatları sizler gibi yiğit Mehmetçiklerle her zaman ve her yerde gurur duyuyor. Rabbim sizleri tez zamanda, sağ salim bizlere kavuştursun. Önce yüce Rabbime sonra birbirinize emanetsiniz. Selam ve dualarla sevgi ve sağlıkla kalın…”

“KAHRAMAN EVLATLARIMIZIN ARKASINDAYIZ”

Etkinlikte konuşan Başkan Tiryaki de şunları söyledi:

“Bizim kıymetli topraklarımız maalesef tarih boyunca düşman gözünden uzak olmadı. Fakat biz, her zaman gereken cevabı yerinde ve net şekilde verdik. Vatanımız, bizim namusumuz. Bu bilinç ile ülkemiz için tehdit unsuru oluşturan ve iç huzurumuzu bozmaya çalışan hain terör örgütlerine gün yüzü göstermiyoruz. ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla devam ettireceğiz. Yüreklerimiz, Afrin’deki Mehmetçiklerimiz ile beraber…

Belediyemizin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki eli öpülesi anneleri, kadınları da evlatlarımızın yanında olduklarını göstermek istediler. El emeği göz nuru ile ördükleri atkı ve bereleri Afrin’de görev yapan evlatlarına göndermek üzere harekete geçtiler. Duygu ve dua dolu mektuplar yazdılar. Biz de belediye olarak bu konuda onlara destek olduk. Bu el emeği atkı ve berelerin manevi bir anlamı bulunuyor. Ülkece birlik ve beraberliğimizi simgeliyor. Kahraman evlatlarımızın yanında olduğumuzu ve her zaman arkalarında olacağımızı belirtmek istedik. Rabbim, askerlerimize, evlatlarımıza güç kuvvet versin inşallah.”