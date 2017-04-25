Sıradan Avrupalı Türklere nasıl bakıyor..? Uzun yıllar Avrupa ülkelerinde gazetecilik yapmış biri olarak, bizzat yaşamış olduğum bir şeyi anlatarak bu soruların cevabını sizlere bırakmak istiyorum bugün!

Tanıştığımda 60 yaşının üstündeydi İsveçli Profesör Jan-Erik Samuelsson. Avrupa tarihi uzmanıydı. Bir dost toplantısında ilk kez karşılaşmış, birbirimizi sevmiş ve defalarca oturup konuşmuştuk. Dürüst, gerçekçi ve düşüncelerini açık söylemekten çekinmeyen biri olduğu kesindi.

“Siz Türklerin en önemli yanılgılarından biri, Avrupalı olabileceğinizi sanmanız,” demişti bir keresinde, “Hatta eksik söyledim galiba, bunu sanmıyorsunuz çünkü. Yürekten inanıyorsunuz.”

“İyi de Jan-Erik, Türkiye’nin bir bölümü, coğrafi olarak baktığımızda, Avrupa’da biliyorsun,” demiştim, “Bunu unutuyorsun galiba.”

“Hayır dostum unutmuyorum. Nasıl unutabilirim ki. Bu en önemli unsurlardan biri. Ama senin sandığın gibi, Türklerin Avrupalı olduğunu kanıtlayabileceği açısından değil… Tam tersine, Türklerin neden Avrupalı olmaması gerektiğini göstermesi açısından önemli bir gerçek bu.”

“Nasıl yani? Biraz açar mısın Jan-Erik?”

“Galiba en başından başlayarak anlatmam gerekiyor dostum. Çünkü sorunun en önemli yeri, çıkış noktası doğal olarak. Biliyor musun, Türkler Avrupa’daki pek çok gelişmenin temel nedeni, bir anlamda tetikleyicisi olmuşlardır tarih boyunca. Dünyayı değiştiren iki önemli olayın, reform ve Rönesans hareketlerinin itici gücü Türkler olmuştur mesela.”

“İyi ya, demek ki Türkler Avrupalılar için faydalı olmuşlar. Bunun için bize minnet borcu olması gerekmez mi Avrupa’nın?” diye sormuştum o zaman, “Ama sen tutup bizim Avrupalı olmaya çalışmamızı, içine düştüğümüz en büyük yanılgı olarak tanımlıyorsun. Bence çelişkili bir durum bu.”

“Dostum acele etme. Bırak da anlatayım. Ya da istersen en önce şu katı gerçeği söyleyeyim sana. Türkler, Avrupa’nın kadim düşmanıdır. Ama yanlış anlama yine beni. Siz düşmanca duygular besliyorsunuz demek istemiyorum. Biz Avrupalılar bunu böyle algılıyoruz. Hatta bu da az oldu, algılamıyoruz. Bu inanç, adeta bizim genlerimize işlemiş durumda.”

“Abartıyor gibisin sanki Jan-Erik.”

“Abartmıyorum. Bunun başlangıç anını bulabilmek için; Hun İmparatorluğu’na ve bugün bile sıradan her Avrupalının adını duyduğunda yüzünün buruşmasına neden olan İmparator Atilla’ya kadar geriye dönmemiz gerekiyor. Tıpkı Vandallar gibi; herkesi öldüren, yakıp yıkan, yok eden bir kavim olarak algılanır Hunlar Avrupa’da. Olaya bu açıdan bakınca, İmparator Atilla’nın da tüm bu barbarlıkların, kötülüklerin başı olarak görülmesi kaçınılmaz oluyor. Ama ben biliyorum ki, siz Türkler, bugün bile Atilla’yı bambaşka bir yere koyuyorsunuz. O sizin için bir kahraman. Bir fatih. Hatta bir idol.”

“Evet,” demiştim, “Atilla bizim için adı iftiharla anılması gereken biri gerçekten de!”

“Biliyorum dostum. Bak sana ilginç bir örnek vereyim. 1974’de Türkiye Kıbrıs’a asker çıkarttıktan ve operasyonun ilk bölümünü tamamladıktan sonra geçici bir güvenlik hattı oluşturmuştu, hatırlarsın. Türk yetkililer Kıbrıs’a asker çıkarmalarının, oraya barış götürmek isteklerinden kaynaklandığı söylüyorlardı herkese. Ama kurulan bu geçici güvenlik hattının adını “Atilla” koymuşlardı. İnanılmaz bir hataydı bu bence. Barışı götürmek iddiasıyla asker çıkardığın bir ülkedeki güvenlik hattının adı Atilla olursa, hiç bir Avrupalı senin gerçekten barışı amaçladığına inanmaz, hatta istese de inanamaz. Çünkü Atilla demek; onun gözünde savaş demek, işgal demek, ölüm demek, yakılıp yıkılmak demek, yok edilmek demek anlamına geliyor. Yüzyıllardan beri inandığı gibi yani.”

“Olaya hiç böyle bakmamıştım Jan-Erik.”

“Biliyorum dostum. Yalnız sen değil, belki de hiç bir Türk bakmamıştır bu açıdan. Neyse, konumuz Kıbrıs’daki stratejik isimleme hatası değildi zaten. Türklerin Avrupa’nın kadim düşmanı olmasından ve bunun Avrupa’daki pek çok olumlu gelişmenin tetikleyicisi olmasından söz ediyorduk. Hemen göze çarpan, Türklerin bu işlevlerinin hiç farkına varmamış olmaları. Küçük ve bağımsız prensliklerin, beyliklerin birleşerek ilk ulus devletçikleri oluşturmaya girişmelerinin nedeni, Türk istilasını durdurmak için değil mi? Avrupa’nın güçlenmeye başladığı andan söz ediyorum şu anda ben. Güçlenmeye ve buna güvenerek direnmeye başladığı andan. Bunlar, günümüzün güçlü Avrupa’sının kuruluşu yönünde atılan ilk adımlardı. Başarılı olmanın getirdiği güven duygusu, giderek Rönesans ve Reform’un yolunu açtı sonunda. Ve dostum, tüm bunlar, kadim düşman Türklere karşı bir savunma oluşturabilmek için atılan ilk adımlar olarak, ondan sonraki adımları hazırladı yani. Osmanlı dönemi ise bir anlamda Türk tehdidini hep gündemde tutarak, Avrupa açısından olumlu gelişmelerin bir tür süreklilik kazanmasını sağladı.”

“Peki ama,” demiştim sonra da, “Artık tüm bunların bitmiş olması gerekmiyor mu Jan-Erik? Tamam, tarih böyleymiş, ya da en azından Avrupa’da böyle algılanmış. Ama şu andaki durumun bambaşka olduğunu unutuyor gibisin sanki. Artık Batılı anlamda uygar, ya da en azından tüm gücüyle öyle olmaya çabalayan bir Türkiye Cumhuriyeti söz konusu. Bambaşka bir Devlet yani. Batı’nın en önemli ittifaklarından birinin, NATO’nun, en azından askeri açıdan yeri doldurulamaz üyesi bu Devlet. Bunu yok sayıp hala Türkleri kadim düşman olarak tanımlamak, biraz insafsızlık olmuyor mu şimdi?”

“Aslında sorduğun sorunun yanıtı da içinde dostum. Askeri açıdan yeri doldurulamaz, evet. Ama düşünürsen bu, Osmanlı’nın Sırplarla ilgili düşüncesini getiriyor akla. Yani, kontrol altına alınmazsa tehlikeli olabilecek, ama kontrol edilebilirse sayısız faydaları olabilecek bir güçten söz ediyoruz. Avrupa’da, şu anda bunu yapıyor zaten. Bu gücü kontrol altında tutuyor. Bunun için ne yapması gerekirse onu yapıyor. Sınırlı bir hoş tutma ile Türkiye’yi el altında bulundurmak, ama bunu asla kontrolü kaçıracak boyuta getirmemek. Bugünkü tutumu bu, Avrupa’nın.”

“Ama” diye itiraz etmiştim o zaman, “Biliyorsun Türkiye Ortak Pazar’a girmek için başvurdu. Bununla ilgili olarak Ankara Anlaşması imza altına alındı. Bu nasıl oluyor peki?”

“Dostum, ne kadar iyi niyetlisin. Evet, bir Ankara Anlaşması var biliyorum. Ama sen de söyledin ki, bu anlaşma imzalandı. Bunca yıl geçti aradan. Peki, Türkiye Ortak Pazar’a üye oldu mu bu arada? Ya da, ‘o anlaşmada vadedilen herhangi bir şeyi alabildi mi’ diye sorayım eğer istersen. İşte sana az önce sözünü ettiğim o ‘sınırlı hoş tutma’ kavramının en çarpıcı örneklerinden biri.

“Jan-Erik, sen bana Türkiye’nin hiç bir zaman Ortak Pazar üyesi olamayacağını mı söylemek istiyorsun yani?”

“Aynen böyle dostum. Ne yazık ki böyle. Zaman zaman Avrupa ülkelerinde Türkiye ve Türklere sıcak bakabilecek siyasetçiler çıkabilir elbette ki. Ama inan ki, hâkim güçler Türkiye’nin Avrupa’ya bu kadar yakınlaşmasına, bir anlamda içine girmesine asla izin vermeyecektir. Asla!”

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