Emekli Koramiral ve Fenerbahçe eski Asbaşkanı Atilla Kıyat’ın yeni kitabı “Son Kullanma Tarihi: 2019” Tarihçi Kitabevi etiketiyle yayınlandı.

Atilla Kıyat yeni kitabında dünyada ve özellikle de Türkiye’de son otuz yılda yaşananların basit ve anlaşılır bir özetini sunuyor ve ekliyor.

Kıyat;“Bu otuz yıl içinde öngörülerimi, öngördüğümü zannedip göremediklerimi, siyaset ağırlıklı, dürüst, objektif bir şekilde size sunmaya çalışacağım.”

Kıyat, 43 yıl üniforma giydi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Asbaşkan ve basın sözcüsü olarak görev yaptı. Anılarını “Üç Yıldız Bir Penaltı” adıyla kitaplaştırarak 2010 yılında yayımladı.

Yazar Atilla Kıyat, sekiz yıl aradan sonra çıkan yeni kitabı “Son Kullanma Tarihi: 2019”da dünyada, bölgemizde ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlendiriyor.

Türkiye’nin son 25 yılı arasında yaşadıklarını anımsatma gayretinde olduğunu vurgulayan Yazar, anlatılan 25 yılın, son iki yılda yaşadıklarımızın tesadüfi olmadığının göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.

Yazar Atilla Kıyat’ın kitabından bir bölüm; “Konuya ‘Türkiye 20. yüzyılın son on yılını ıskaladı’ diye girmek, sonra da ‘siyasi, askeri, ekonomik tedbirleri hayata geçirebildi mi, şimdi ona bakalım’ demek gerçekten çelişkilidir. Hele bir de bu on yılda ikisi tek parti, dördü koalisyon, biri güvenoyu alamayan dört azınlık hükümeti, yani tam on hükümet görev aldı dersem, çelişki daha da büyür. ‘Evet, yapamadı’ deyip konuyu kapatabilirim ama bu, kolaycılık olur. Yapamadığını iddia ettiğime göre, bunun kanıtlarını sunmam lazım.”