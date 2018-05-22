Atiker Konyaspor’da sezonun en golcüsü 7 gol atan Sloven futbolcusu Nejc Skubic oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonunu 36 puanla 15’inci sırada bitirerek kümede kalmayı başaran Atiker Konyaspor, sezonu 38 gol atarak tamamladı. Yeşil beyazlılarda gol dağılımı ise dikkat çekti. Defansın sağında oynayan Sloven futbolcu Nejc Skubic attığı 7 golle takımının en skoreri oldu. 2015-2016 sezonunun devre arasında takıma katılan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Skubic, yeşil beyazlı forma altında tüm kulvarlarda 114 karşılaşmada görev alırken, 11 gol atıp 16 asist yapma başarısı gösterdi.

Konyaspor’da Nejc Skubic’in ardından en golcü ikinci isim devre arasında takıma katılan Kamerunlu yıldız Sameul Eto’o oldu. Eto’o attığı 6 golle takımına katkı sağlarken bir diğer yeni transfer Adis Jahovic ise 5 gol kaydetti.