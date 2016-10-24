Atiker Konyaspor F.Bahçe’yi konuk edecek

Süper Lig’in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00’de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Bülent Yıldırım’ın yöneteceği maç Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yıldırım’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Asım Yusuf yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ KONYA’DA ARAYACAK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor’u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Son iki haftada Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybeden Fenerbahçe, Konya deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak.

Haftaya, ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’ın 8 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, ikişer galibiyet ve beraberlik aldığı son 4 haftada ise yenilmedi. Fenerbahçe’nin 7 hafta sonunda 9 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. Yeşil-beyazlılar sahasında ise son 18 lig maçını kaybetmedi. Atiker Konyaspor bu maçlarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak etkili bir iç saha performansına imza attı. Fenerbahçe karşısında sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek isteyen Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda en son 29 Ağustos 2015’te Galatasaray’a 4-1’lik skorla yenilmişti.

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