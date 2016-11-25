Atiker Konyaspor Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında, deplasmanda Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına 4 – 0 yenilen Atiker Konyaspor’un elenmesi kesinleşti.

Lviv kentindeki Arena Lviv’de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Abdülkerim, 36. dakikada Dentinho, 66. dakikada Eduardo ve 74. dakikada Bernard kaydetti.

Bu sonucun ardından son maçlar öncesinde grupta 1 puanı bulunan Atiker Konyaspor’un elenmesi kesinleşti. Shakhtar Donetsk ise 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Grupta oynanan diğer maçta ise Gent, sahasında Sporting Braga ile 2 – 2 berabere kaldı. Grupta Sporting Braga’nın 6, Gent’in ise 5 puanı bulunuyor.

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