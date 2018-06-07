Mamak Belediyesi’nin daha temiz ve sağlıklı bir çevre sloganıyla başlattığı “Okullar Arası Ambalaj Atığı Toplama Yarışması” sona erdi.

Okullarda ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmanın sonucunda en çok atığı toplayan Çiğiltepe Ortaokulu birinci olurken, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Yeni Mutlu İlköğretim Okulu üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Çiğiltepe Ortaokulu’nda düzenlenen Çevre Şenliği’nde verildi.

Gönüllerince eğlendiler

Çiğiltepe Ortaokulu’nda düzenlenen şenlikte çocuklar, sihirbazlık gösterileri, balon katlama sanatı, merdiven şov, şişme tırmanma duvarı ve langırt oyunları ile gönüllerince eğlendi. Eğlencenin sonunda düzenlenen ödül töreninde birinci olan Çiğiltepe Ortaokulu’na fotokopi makinesi, ikinci Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncü olan Yeni Mutlu İlköğretim Okulu’na masaüstü bilgisayar hediye edildi

Çevre Savaşçıları Mamak’ta Yetişiyor

Düzenlenen yarışma ile okul çağındaki çocuklara çevre bilinci aşılandığına dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Genç kuşakların doğru bir şekilde bilinçlenmesi geleceğimiz adına çok önemli. İlçemizde oluşan geri kazanılabilir ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması ve ekonomiye tekrar kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Mamak Belediyesi, PAGÇEV ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslı bir firma ile işbirliği ile geri dönüşüm çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Cam, metal, kağıt-karton, plastik atıkları çöpten ayrı olarak haftanın belirli günlerinde bölgenin tamamında toplanıyor.