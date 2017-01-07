Atık malzemeler sokak hayvanları için su ve yem istasyonu oldu

AVCILAR’da atık malzemeler değerlendirilerek sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla su ve yem istasyonları oluşturuldu.

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı, görevlilerden İbrahim Koçyiğit ile birlikte hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere özel bölmelere sahip su ve mama kapları bulunan istasyonlar hazırlamak için harekete geçti. Satın alınacak su ve mama konulabilen istasyon fiyatlarının oldukça yüksek olduğu göz önüne alınarak ne yapılabileceği değerlendirildi.

Koçyiğit, günlük mesaisinden artan zamanlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü atıklarının bulunduğu bölgede inceleme yaparken buralardaki malzemelerden günde 1 mama ve su istasyonu hazırlayabileceğini söyledi. Verilen onay üzerine hurda yığınlarının arasından profil ve sac demirler toplandı. Elektrikli testere ve kaynak makineleri ile sıfır maliyetle ilçedeki 10 mahallede yerleştirilmek üzere mama ve su istasyonları hazırlandı.

Veteriner İşleri Müdürü Kırmızı, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere su ve mama kapları yerleştirdiklerini görevlilerin sabah hazırladıkları yiyecek ve suyu sokaktaki köpek ve kedilerin genellikle beslendikleri saatlerde doldurduklarını anlattı. Kırmızı, sıfır maliyetle hazırladıkları mama ve su istasyonlarının büyük işlevi olduğunu, bu yolla mamaların ıslanmadan sokaktaki canlılara ulaştırıldığını bildirdi. Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı bir soru üzerine sokaktaki canlıların ıslanmadıkları ve hareket halinde oldukları takdirde sıfırın altında 10 derece soğukta bile yaşamlarını sürdürdüklerini ekledi.

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