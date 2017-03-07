Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değer unutulmaz

Şiddetsiz Toplum Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile yaptıkları açıklamada Ulu Önder Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önemi, ayrıcalıkları, Türk Toplumunda kadının önemini vurguladı.

Şiddetsiz Toplum Derneği Genel Sekreteri ve Halkla İlişkiler sorumlusu Şükran Doğruer; Türk kadınına toplumun temel taşı olduğunu ve kadınların aile ve toplum hayatında belirleyici yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Şükran Doğruer kız çocuklarının okumasının öneminden bahsederken’’ kadın gelişirse memleket gelişir diyerek’’ kadının anne olduğunu ve toplumun gelişmesinde en önemli etken olduğunu söyledi.

Doğruer, son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadına şiddet haberlerine değinerek

‘’ Bu tür haberler daha duyarlı şekilde yapılmalı. Kadına yapılan şiddeti özendirici tutumlardan kaçınılmalı ve yapılan haberler eğitici olmalı. Aksi halde bu tür haberler toplumumuzu gererken bizlerde de derin üzüntüler açmaktadır ‘’

Atatürk’ün kadına verdiği önemi vurguladı

Doğruer; “Çalışkan, üretken ve birçok fedakârlığa katlanan kadınlarımızın önemi ve değerini bilen büyük önderimiz Mustafa kemal Atatürk, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir’ ’diyerek Atatürk’ün kadına verdiği önemi vurguladı.

Doğruer ayrıca ,

‘’Ulu Önderimizin açtığı bu yolda, kadınlarımızın her zaman el üstünde tutulmasını, kadına şiddete dur denmesini ve sağlıklı, mutlu ve üretken kadınlarımızın var olmasını temenni ederim’’

diyerek; Tüm Cumhuriyet kadınlarının Dünya Kadınlar Günü’nün kutlu olmasını istedi.

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