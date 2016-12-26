Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Gölbaşı’nda kutlandı

ATATÜRK’ün 27 Aralık’ta Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümü Gölbaşı’nda kutlandı. Belediye Başkanı Fatih Duruay yayınladığı kutlama mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği 27 Aralık 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir milattır” dedi.

Başkan Duruay, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile ilgili yayınladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği 27 Aralık 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir milattır. Ankara, milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma olarak, milletimizin kaderinin şekillenmesinde tarihi bir misyon yüklenmiştir. Cumhuriyet’in ilanına ev sahipliği yapan Ankara, bugün de o zamanki gururu ve coşkuyu bünyesinde barındırmaya devam etmektedir. 15 Temmuz’da milli iradeyi hedef alan kalkışma hareketinde, Ankaralı vatandaşlarımız, tıpkı İstiklal Mücadelesi döneminde olduğu gibi demokrasilerine, birlik ve beraberliklerine sahip çıkmıştır. 97 yıl önce üstlendiği tarihi misyonunu bugün de koruyan bu kentin bir evladı olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde Ankara’ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ile İstiklal Savaşı’mızın kahramanlarını rahmetle anıyor, tüm Ankaralı hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...