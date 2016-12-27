Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Elmadağ’da kutlandı

Elmadağ Hükümet konağı önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk konması ile başlayan program, Elmadağ Belediyesi Kent bandosu eşliğinde saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla devam etti.

Başkan Şahin; “Yurdun tam ortasında ve cephelere de eşit uzaklıkta olan Ankara milli mücadelenin merkezi kabul edildi.”

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin; “Bundan 97 Yıl önce Ülkemizin dört bir yanı düşmanlar tarafından saldırılara uğruyordu. Haberleşme ve ulaşım olanağının çok az olması ise savaşın en büyük olumsuzluğu idi. Bu olumsuzluklara cevap verebilecek, yurdun tam ortasında ve cephelere de eşit uzaklıkta olan Ankara milli mücadelenin merkezi kabul edilerek düşmanların topraklarımızdan geri çekilmeleri sağlanmış olundu” dedi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. Yılını kutladığımız bu gün, yine birlik ve beraberliğimizin büyük bir örneğini hep birlikte göstermiş olmanın mutluluğunu yaşıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklâl Kahramanlarımızı saygıyla,minnetle anıyoruz.” dedi.

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