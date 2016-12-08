Atatürk’te bile bu yetkiler yoktu!

1924 Anayasası’nı dikkatle inceledim. Gördüğüm şu: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e verilen yetkiler, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesi hedeflenen yetkilerden daha az.

Birkaç örnek vermek istiyorum:

1924 Anayasası’nın 39’uncu maddesi şöyle:

“Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün kararlar Başbakan ile birlikte ilgili Bakan tarafından imzalanır.”

Bugün getirilmek istenen sistemde ise Cumhurbaşkanı’na tek başına kararname çıkarma yetkisi veriliyor.

Devam edelim:

1924 Anayasası’nın 41’inci maddesinde şu ifadeler var:

“Cumhurbaşkanının özlük işlerinden dolayı sorumlu tutulması gerekirse Anayasa’nın milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili 17’inci maddesi hükümlerine uyulur.”

Yani, diyelim ki Cumhurbaşkanı keyfi harcamalar yaptı, bu da Meclis’in dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin bağlı olduğu esaslara göre yargılanabiliyor.

İnanılır gibi değil ama aynen böyle…

Bugün getirilmek istenen sistemde ise Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divan’a sevki için 367 milletvekilinin oy vermesi zorunlu. Hatta Ak Partililer bu sayının 413 olmasını istiyor. Pratikte Cumhurbaşkanı’nın yargılanması imkansız hale getiriliyor adeta.

Ve 1924 Anayasası’nda devlet büyüklerini yargılayacak Yüce Divan’ın oluşma şeklini anlatan 62’inci madde şöyle diyor:

“Yüce Divan üyeliği için, on biri Yargıtay, onu Danıştay başkanları ve üyeleri arasından ve kendi genel kurulları tarafından gerekli görüldüğü takdirde gizli oyla, yirmi bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla içlerinden birini Başkan ve birini Başkan vekili seçerler.”

O dönemde Yüce Divan’ın seçiminde Cumhurbaşkanı’na hiç yetki tanınmıyor, tüm yetki Yargıtay ve Danıştay’a bırakılıyor. Bugün getirilmek istenen sistemde ise Yüce Divan görevini yapacak Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı’nın seçmesi öngörülüyor.

Tuhaf değil mi?

Daha böyle çok madde var.

Onları da ayrıca inceleriz.

Bugün için söyleyeceğim şu:

Atatürk’te bile olmayan yetkiler şimdi Cumhurbaşkanı’na verilmeye çalışılıyor.

Aman dikkat!

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