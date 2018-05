“Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Bütün ümidim gençliktedir.Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz.Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”1919-Mustafa Kemal Atatürk

“Efendiler,milletimizin amacı, milletimizin ülküsü, bütün dünyada tam manasıyla medeni bir toplum olmaktır… Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşamak için şarttır.”

Türkiye Cumhuriyetine temel olan düşünceler,fikirler ,kurucu ve büyük önder Atatürk’ün sözlerinde gizlidir.

“Gerek askerî yaşamımın ve gerek siyasî yaşamımın bütün dönem ve bölümlerini işgal eden mücadelelerimde daima hareket kuralım, milli iradeye dayanarak milletin ve vatanın gereksindiği amaçlara yürümek olmuştur.” 1920

“…Ne zaman milletimin bireylerinden birkaçının yüzüne baksam, oradan ruh ve vicdanıma gelen ışık, benim için en değerli bir ilham ve verim alevi oluyor…”1923

“ Bizim kuvvetimiz,milletin güven ve itimadıdır” diyen Büyük önder Atatürk “Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine,yolumuzun doğruluğuna eminiz” sözleriyle, başarısını vurgulamıştır. 1925

“Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız.” 1924

“İki Mustafa kemal vardır: Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal…İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir,yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. O Mustafa Kemal sizsiniz,hepinizsiniz.”1933

24 Temmuz 1922 akşamı Konya’da İngiliz General Townshend şerefine verdiği ziyafetin sonunda elindeki mercan tesbihi konuk generale uzatarak şöyle der:

“Biz Türklerde bir adet vardır.Misafirimize ne olursa olsun bir hediye veririz.Ben soylu bir milletin alçakgönüllü bir Başkomutanıyım.Size ancak bu tesbihi verebiliyorum…” Kolundaki saati çıkararak General’e şunları söyler: “Bu saati Anafartalar’da bir Türk askeri, ölen bir İngiliz subayından çıkardığını söyleyerek, getirdi.Saatin arkasında subayın künyesi yazılıdır. Bu subayın ailesini arattımsa da bulamadım. İngiltere’ye döndüğünüzde ailesini bulur ve saati verirseniz çok memnun olurum.”1922-Yücel Mecmuası,cilt XVI, Sayı:91.s.15)

Bütün yaşamında , vatana büyük faydaları dokunacak fikrin başarısını ilke olarak benimseyen Atatürk,” Ben, gerektiği zaman, en büyük armağanım olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim” demiştir. 1937

“Ölüme doğru en çok atılanlardan biriyim.Kurşun ve gülle yağmuru altında birçok savaşlara katıldım.hatta ölüm bir defa,kalbimin yanından sıyırarak geçti. Kalbimin üzerinde bir saat vardı ve bu saat, mermi parçasının şiddetini kırdı.”1928

Türk Milleti ve gençliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin can damarıdır.Gençliğe Hitabeyi,Onuncu Yıl söylevini ve Büyük Söylevi hep hatırlayarak ,bu ulu çınarı sonsuza dek korumak,geliştirmek ve yüceltmekle görevli ve sorumludur.

“ Ben ölürsem, soylu milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim ; bununla gönlüm rahat!”1926

Çocukları ve gençleri çok seven ve düşünen Atatürk şöyle demekte: “Çocukluk ne güzel…Çocuklar ne sevimli, ne tatlı yaratıklar değil mi? En hoşuma giden halleri nedir bilir misiniz? İkiyüzlülük bilmemeleri,bütün istek ve duygularını, içlerinden geldiği gibi açıklamaları…”

“Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı mutluyum. Türk gençliği gayeye,bizim yükselme idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Ey yükselen yeni nesil!..Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yaşatacak yükseltecek olan sizsiniz.”

“Ey Türk Gençliği ! Birinci vazifen,Türk İstiklâlini,Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir…”1927

Çağdaş toplumu yaratmak için toplumsal dinamikleri harekete geçirecek en büyük kaynak gençlerdir. Gençler,güvendir, güçtür,umuttur ve gelecektir. Gençlerin akıl, bilim ve teknoloji aydınlığında “fikri hür ,vicdanı hür “ nesiller olarak yetişmesi ve bütün yönleriyle çağdaş, laik ve ulusal eğitim almaları esastır.

“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor.Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak !”1923

“…Türk sporculuğu uluslararası alanda lâyık olduğu yerini kazanacaktır…”1926

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramları, büyük önderimizi anma,anlama, anlatma ve ulusal bilincimizi hep birlikte bayraklaştırma zamanıdır. Kutlu olsun.