CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e dil uzatanlara tepki gösterdi. Bu kişilerin yalan ve iftiraları tarih gibi anlatmaya çalıştığını belirten Arık, Neyzen Tevfik’in, “İşgaldeki hali sakın unutma /Atatürk’e dil uzatma sebepsiz / Sen anandan yine çıkardın amma / baban kimdi bilemezdin şerefsiz!” dizelerini hatırlattı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırıları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme taşıdı. Sözde tarihçilerin Atatürk’e hakaret ederek bir yerlere yaranma peşinde olduğunu belirten Arık, Neyzen Tevfik’in dizelerine yer verdiği konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

“Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek bir yerlere yaranmak isteyen sözde tarihçiler türedi. Hakareti tarih sananlara nasıl yanıt verilir diye düşünürken, çok da benim tarzım olmasa da Neyzen Tevfik geldi aklıma. Bakın Neyzen Tevfik ne demiş; ‘Esir iken mümkün müdür ibadet? Yatıp kalkıp Atatürk’e dua et.’ Senin gibi d….lerin yüzünden, dininden de soğuyacak bu millet. İşgaldeki hali sakın unutma Atatürk’e dil uzatma sebepsiz.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...