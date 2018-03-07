Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece ulusal kahramanlarımızdan biri değil uluslararası ünü ve saygınlığı olan dünyanın “deha” kabul ettiği bir liderdi.

Atatürk’ün yaşam öyküsü, düşünülürse, kadın ve kadın haklarına gösterdiği ilgi ve bu alandaki özverili uğraşıları sadece ‘çağdaşlık’, ‘gelecek’, ‘önsezi’, ya da ‘aklıselim’ gibi kelimelerle açıklanamaz.

Atatürk’ün kadınlara ve kadın haklarına verdiği önem, vurguladığı saygı, O’nun özümsenmiş kişiliğinde, çocukluk döneminde annesi Zübeyde Hanımın ve kardeşi Makbule Hanımın, küçük Mustafa Kemal üzerindeki, etkisi açıkça ortaya çıkabilir.

Atatürk’ün, kadın haklarına dönük olarak dikkati çeken en belirgin özellik, kadın-erkek ayırımını ortadan kaldırarak hepsini ‘insan’ olarak görmesi ile ortaya çıkar.

Atatürk, 1923’de Konya’da yaptığı bir konuşmada da kadınlar için şöyle demektedir: “Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının fevkinde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur. Ve dünyada hiçbir kadın ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim diyemez.”

1923 yılında İzmir’de yaptığı konuşmada Atatürk şöyle der:

“… Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir…”.

Türk kadını için de şunları vurgular Atatürk;

“…bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir…”

Atatürk’ün 1923’lerden itibaren üzerinde titizlikle durduğu ve uygulamaya koyduğu kadın hakları için dünya ancak 1975 yılını yılı “kadın yılı” ilân etmiştir.

Eğitimde

1 Mart 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış konuşmasında, Kurtuluş Savaşının en heyecanlı ve en telâşlı döneminde Atatürk “…Kadınlarımızın da aynı derece-i tahsilden geçerek yetişmelerine atf-ı ehemmiyet olunacaktır…” diye net tavır ortaya koymuştur.

31 Ocak 1923 yılında İzmir konuşmasında da Atatürk şöyle demektedir:

“…Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şey, Müslim ve Müslimelerin beraber olarak ilim ve irfan kazanmalarıdır. Kadın ve erkek ilim ve irfanı aramak, nerede bulursa oraya gitmek ve onunla cihazlanmak mecburiyetindedir… Türk toplum hayatında kadınlar ilmen, irfanen ve diğer hususlarda erkeklerden kesinlikle geri kalmamışlardır. Belki daha ileri gitmişlerdir…”

Haydarpaşa Tıp Fakültesi’ne de ilk kez 1922 yılının Eylül ayında 7 kız öğrenci alınmıştır. Bunlar 1927’de fakülteyi bitirmişler, 1928’de de doktor unvanını almışlardır.

Osmanlı Devleti’ndeki kız çocuklarına kapalı eğitim düzeni 1926 Medenî Kanunu ile yasal bir değişikliğe uğramış ve “harp okulları” dışında tüm eğitim kurumlarının kapıları, bir daha kapanmamak üzere kız öğrencilere de açılmıştır.

Siyasette,

Siyaset alanında ilk yasa olarak 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Kanun ile Türk kadınına ilk kez belediye seçimlerine katılma, seçme ve seçilme hakkı tanındı.

26 Ekim 1933 tarihli değişiklikle de Köy Kanununa, kadınların Köy İhtiyar Heyetine ve Muhtarlığa seçilme ve seçme hükmü kondu.

Atatürk ve arkadaşları 5 Aralık 1934 tarihinde Teşkilât-ı Esasiye Kanununu ile 22 yaşını bitiren kadın-erkek her Türk, milletvekili seçme, 30 yaşını bitiren kadın-erkek her Türk milletvekili seçilme hakkına kavuşmuştur.

1934’lerde birçok Avrupa ülkesinde bu iki haktan, ikisinden ya da seçilme hakkından mahrum bulunmaktaydı.

İşte Atatürk’ü deha yapan bir özelliği de kadına verdiği değer ve kadın erkek eşitliğine sağlamada gösterdiği kararlılıktır.

Ata’sının izinde bir Türk kadını olarak büyük önder Atatürk’ü şükran ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.