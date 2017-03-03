Atatürk Orman Çiftliği'nde 25 dönüm alan otopark-açık oto pazarı yapılacak!

Atatürk Orman Çiftliği’nde 25 dönüm boş alanın otopark olarak kiralanması için ihale yapılacak.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan ihale ilanına göre, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, mülkiyeti müdürlüğe ait olan ve atıl durumda bulunan 25 bin metrekare boş alanın araç park alanı, açık oto pazarı veya otopark olarak kiralanması işi için açık artırma usulü ihale yapacak.

İhale zarfları açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecek. İşin süresi sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıl olacak. İstekliler ihale şartnamesini Atatürk Orman Çiftliği Ticaret Müdürlüğü’nden 100 TL bedelle, posta yolu ile 150 TL bedelle temin edebilecek.

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