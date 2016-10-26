Atatürk Kitaplığı,''Türkiye'nin en iyisi''

ÜNLÜ araştırmacı, yazar, mimar ve gazetecilerden oluşan jüri “Türkiye’nin en iyi 10 kütüphanesi”ni belirledi. 500 bine yakın eserle 24 saat kesintisiz hizmet veren ve kitaplara dijital ortamda ulaşım imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı birinci seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. Handan İnci ve Mimar Korhan Gümüş gibi alanında uzman kişiler ile Emin Nedret İşli, İhsan Yılmaz, Elif Şafak gibi gazeteci ve yazarlardan oluşan jüri, “Türkiye’nin en iyi 10 kütüphanesi”ni belirledi. Hürriyet Gazetesi tarafından belirlenen jüri üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kitaplığı’nı Türkiye’nin en iyi kütüphanesi seçti.

Dijital dünyada kitapların eski önemini yitirmiş gibi görünmesine rağmen gerçek bilgiye 5 bin yıldır kütüphanelerden ulaşıldığını belirten jüri üyeleri, Atatürk Kitaplığı’nın 500 bine yakın eserle akademisyenlere ve serbest araştırmacılara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğine dikkat çektiler. Üyeler, Kütüphanenin 1928 öncesi neşriyat, matbu kitaplar, elyazmaları, kartpostallar, salname ve gazete arşiviyle oldukça zengin olduğunun altını çizdiler.

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Atatürk Kitaplığı, “Okumayı Sevenler İçin Hiç Kapanmayan Kütüphane” sloganıyla Boğaz manzarası eşliğinde hizmet veriyor. Kütüphanedeki Arapça, Farsça ve Osmanlıca nadir eserlere http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor. Koleksiyonu satın alınan nadir eserler ve özel arşivlerle sürekli zenginleştirilen Atatürk Kitaplığı’nda güncel yayınlar ve kitaplar da takip edilebiliyor.

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