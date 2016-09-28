‘Atatürk Kayalıkları’ için seyir terası istediler

Reklam

Balıkesir’in Gömeç İlçesi’nin doğusunda yer alan Madra Dağı’ndaki Atatürk Kayalıkları İzleme Noktası’nın ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyleyen işletmeciler, daha geniş izleme terası kurularak turizm potansiyelinin arttırılabileceğini söyledi.

Gömeç İlçesi’nde Madra Dağı eteklerinde yer alan Atatürk Kayalıkları’nı izlemek isteyenler, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Belediye’nin oluşturduğu Atatürk Kayalıkları İzleme Noktası’nı dolduruyor. Edremit Körfezi’ne gelen çok sayıdaki tatilci, Ayvalık adalar gezisine giderken, bu İzleme Noktası’nda mola veriyor. Atatürk Kayalıklarını izleyenler, bol fotoğraf çekiyor. İzleme noktasının yetersiz kaldığını savunan Atatürk Kayalıkları İzleme Noktası Kafeterya İşletmecisi Veysel Uçum, turlarla çok sayıda ziyaretçinin geldiğini söyledi. Uçum, şöyle dedi:

“Gelen insanları burada ağırlıyoruz. Karşıda gördüğünüz gibi ağaçlar kayalıkların önünü kesiyor. Bir önlem alınıp bir izleme terası kurulmasını Belediye’den isteyeceğiz. İzleme terası kurulursa daha çok dikkat çeker. Gömeç, Burhaniye ile Ayvalık arasında sıkışmış bir yer. Hak ettiği ilgiyi yeterince görmüyor. Bu tür düzenlemelerle turizm potansiyeli arttırılabilir.”

Kayalıkları izleyen öğretmen Cengiz Könen, 8 yıl önce ilk kez burayı gördüğünde çok etkilendiğini belirterek, “Bu bölgeden her geçişimde Atatürk Kayalıkları’nı seyretmekten çok keyif alıyorum. Daha fazla tanıtılmalı” dedi.

Reklam

Aykut Alp Çağıran ise, kayalık reklamının daha çok yapılması gerektiğini belirtti ve “Sonuçta Atatürk bizim ulu önderimiz. Burada çok güzel siluleti var. Herkesin görmesi lazım” diye konuştu. Burak Özçelik ise, “Tur rehberi ‘Atatürk siluetini göreceğiz’ deyince inanmadım. Güldüm geçtim. Ama yandan bakınca çok benziyor. Hayran kaldım” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...