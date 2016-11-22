Atatürk döneminde 1 dolar, 80 kuruştu!

Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış yoksul bir ülke ve padişahlığın ardından çağdaş bir devlet kurmanın zorlukları… O dönemde bile 1 dolar 80 kuruştu.

Yani bugün için inanması gerçekten çok güç ama ABD’liler paralarının Türk lirasına yetişmesi için uğraşıyorlardı.

Liramız sadece dolar karşısında değil dünyanın diğer paraları karşısında da değerliydi.

Bu tablonun sırrı Atatürk döneminde izlenen ekonomik politikada yatıyordu.

Bir kere bütçenin denk olmasına büyük önem veriliyordu.

Kaynağı bulunmadan hiçbir yatırım yapılmıyor, borçlanmadan özenle kaçınılıyordu.

Ve tabii devlette israf diye bir şey yoktu, bir kuruş harcanırken bile azami dikkat gösteriliyordu.

Bakın, bir araştırma için Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kütüphanesi’nde çalışırken çok çarpıcı bir belgeye ulaştım:

Yıl 1930…Yani Cumhuriyet kurulalı henüz 7 yıl olmuş…

İstanbul Belediyesi, itfaiyenin ihtiyacı için 6 bin metre hortum almak istedi.

Bunun için İçişleri Bakanlığına bir yazı gönderdi.

Söz konusu yazı, Bakanlığın hortum alımını uygun gördüğünü belirten değerlendirmesiyle birlikte 31.08.1930 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunuldu.

Bakanlar Kurulu gelen bu yazıyı 08.10.1930 tarihindeki toplantıda görüştü ve kabul etti.

Hazırlanan 9991 sayılı kararname Başbakan ve bakanlar tarafından imzalanıp onay için Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne gönderildi.

Cumhurbaşkanı Atatürk bu kararnameyi onayladı ve böylece 6 bin metre hortumun 11 bin 400 liraya alınması karara bağlandı.

Devletin para harcarken gösterdiği titizliği, kurduğu onay ve denetim sistemini görüyor musunuz?

Dolar günümüzde sürekli değer kazanıyor. Yakında 3.5, hatta 4 lira olacağını söyleyenler var.

Bu gidişi önlemenin birinci yolu, denk bütçe yapmaktır.

İkincisi, borçlanmadan, özellikle de dış borçlanmadan kaçınmaktır.

Üçüncüsü, tüketimi değil üretimi artırmaktır.

Dördüncüsü, devlet kadrolarını sürekli şişirmekten vazgeçmektir.

Beşincisi, tüm devlet harcamalarında israfı durdurmaktır.

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