Atalay’ın Boşluk adlı karakalem sergisi

MERKEZİ Ankara’da bulunan Atlas Sanat Galerisi, sanat sezonunu Süreyya Atalay’ın ‘Boşluk’ isimli karakalem resim sergisi başkentli sanat severlerle buluşturdu. Sergide yer alan eserler 6 Ocak 2017 tarihine kadar izlenebilecek.

Ankara’da sanata ve sanatçıya verdiği desteklerle ön plana çıkan Atlas Sanat Galerisi, yeni sanat sezonunu Süreyya Atalay’ın ‘Boşluk’ isimli karakalem sergisi ile sanat sezonunu açtı. Atalay’ın 30’a yakın kağıt üzerine kurşun kalemle çizimlerinde ‘boşluk’ kavramını sınırlılık ve sonsuzluk hissi yaratacak deneyimlerini, kalınlığı, inceliği, dikey-yatay diyagonal duruş şekillerinin istiflenmesi sonucu oluşan boşlukların sorgulamaları ile içinde yaşadığımız hayatın ve evrenin karmaşıklığını ve sadeliğini yaptığı çizimlerle anlatmaya çalışıyor.

Mimar kökenli sanatçı Süreyya Atalay, “Boşluk, bir şey tarafından doldurulmamış uzantıdır. Mistisizm ve dinde zihnin yansıttığı ya da belirginleştirdiği ayrımlaşmamış gerçeklik nitelenmesidir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...