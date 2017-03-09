Seçimin ardından ilk ziyaret Fethi Yaşar’a

5 Mart Pazar günü yapılan seçimle Ata Mahallesi muhtarlığına seçilen Cem Gürkan, ayağının tozuyla Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti. Gürkan’a görevinde başarı dileyen Yaşar, “Bu kapı muhtarlara her zaman açık. Güzel bir Yenimahalle’yi hep beraber yaşatacağız” dedi.

Ata Mahallesi Cem Gürkan dedi

Büyükşehir Yasası ile Susuz Köyü mahalle statüsüne kavuşunca, Yenimahalle’deki Susuz Mahallesi sayısı 2’ye çıkmış ve Yenimahalle Belediyesi’nin çabalarıyla yapılan referandumla İstanbul Yolu’nun Eryaman tarafında kalan Susuz Mahallesi’nin ismi Ata Mahallesi olarak değişmişti. Mahallelerinin adını sandığa giderek kendileri belirleyen Ata sakinleri, geçen hafta sonu yapılan muhtarlık seçiminde de oylarını Cem Gürkan’dan yana kullandı. 11 adayın yarıştığı seçimlerde oyların yüzde 50’sini alarak Ata Mahallesi’nin ilk muhtarı olan Gürkan, ayağının tozuyla ilk ziyaretini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a yaptı. Gürkan ve beraberindeki azaları makamında ağırlayan Yaşar, mahallenin sorunlarını dinleyerek eksikliklerin bir an evvel giderileceğinin sözünü verdi.

“Muhtarlarını dinlemeyen başarısız olmaya mahkumdur”

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçedeki bütün muhtarlarla uyum içerisinde çalıştığını ifade eden Yaşar, “Muhtarlar, demokrasinin de devletin de ilk kapısıdır. 8 senedir ilçemizdeki tüm muhtarlarla uyum içerisinde çalışıyor Yenimahalle halkına en iyi şekilde hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Sık sık muhtarlarımızla toplantılar yapıyor mahallelerin sorunlarını öğreniyor ve anında müdahale ediyoruz. Yerel ve genel yönetici başarılı olacaksa muhtarlara kulak vermek zorundadır. Muhtarlarını dinlemeyen yerel yönetici başarısız olmaya mahkûmdur. Benim kapım muhtarlara her zaman açık oldu, bundan sonra da böyle olacak” dedi.

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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İve

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