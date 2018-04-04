Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) Geleneksel Vefa ödülleri Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde düzenlen törenle sahiplerini buldu.

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) Geleneksel Vefa ödülleri Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde düzenlen törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen ödül töreninde Veli Sarıtoprak Özel Ödülünü iki kişi aldı. Prof. Dr. Hasan Özkan ve Doç. Dr. Yavuz Cabbar Veli Sarıtoprak Özel Ödülünü alan isimler olurken. Birçok isim daha ödül aldı.

Açılış konuşmasını ASTOP dönem sözcüsü Mustafa Zengin yaptı. Zengin öncelikle ASTOP ile ilgili bilgi vererek: “Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 2004 yılında kurucu başkanlığını Sayın Veli Sarıtoprak beyin yaptığı, Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Meclisi ile faaliyetlere başladı. Dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek beyin ‘Meclis’ kelimesinin kullanılabilmesi için bakanlar kurulu kararı gerektiğini söylemesi üzerine isim değişikliği yapmış Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olmuştur.

İki konu hedef olarak seçilmiş. Birincisi her yıl Nisan ayında ‘VEFA Ödül Töreni’ diğeri de 5 Aralık’ta Birleş Millet tarafından da kabul edilmiş olan Sivil Toplum Günü kutlamasıdır. 2004-2014 yılları arasındaki on yıl süresince bu organizasyonları tamamen tek başına Sayın Veli Sarıtoprak yapmıştır. Kendi isteği ve birkaçımızın ricası ve talebi üzerine önce dört tane deneği bu platforma dahil etmiş, sonrasında ise 8,9 derken şuan da 15 vakıf ve derneği ASTOP bünyesi içerisindedir.” dedikten sonra ASTOP’a üye olan dernekleri tek tek saydı.

Mustafa Zengin; ‘Ödül alanların önünde saygıyla eğiliyorum’

Dernek ve Vakıfları saydıktan sonra sözlerine ‘vefa’ üzerine devam eden Zengin şöyle konuştu: “Vefa konusunda bilgisayarda biraz araştırma yaptığımda aklımda kalan şunlar oldu, Arapça kökenli bir kelime 1300lü yıllarda ilk kayıtlara geçmiş. Vefa kelimesinin anlamı sözünü tutma, borcuna sadık olma, görevini yerine getirme, sevgi bağlılığı ve görülen iyilikleri unutmamak. Vefa duygusu ikili ilişkilerde olabilir, aile duygusunda olabilir, bir komşumuza olabilir.



Ancak bunu bölgesel ve toplumsal yaptığınız zaman bu duygu çok daha güçlü, geleceğe keyifle bakabileceğimiz bir zemin yarattık demektir. Bugün vefa ödülü alacaklarla birebir kişisel bir ilişkimiz yok. Olsaydı da sorun yoktu ama kişisel duygularla yola çıkarak hareket etmedik. Bugün ödül alacaklara topluma kendi alanında yaptıklarından dolayı iyi ki varsınız diyorum ve önlerinde saygıyla önlerinde eğiliyorum.” sözlerine yer verdi.

Sarıtoprak; ‘Ne yazık ki vefalı bir toplum değiliz’

TÜSİAV Genel Başkanı Veli Sarıtoprak vefa ödüllerini vermeye nasıl başladığını anlatarak ne yazık ki vefalı bir toplum değiliz dedi. Sarıtoprak, “Arkadaşlarım bilirler ben her hafta TÜSİAV’da kuru fasulye günü düzenlerim. 5-6 yıl önce yine bir kuru fasulye gününe rahmetli eski devlet bakanı Ekrem Ceyhun, eski Diyanet İşleri Bakanı Nuri Yılmaz, eski maliye bakanı Sümer Oral, Jandarma eski kurmay başkanı emekli Korgeneral Yusuf Soybaş ile eski sanayi bakanı Tahir köseyi davet etmiştim. Yemek yaklaşık bir buçuk iki saat sürdü. Sadece benim telefonum birkaç defa çaldı ama o eski dediğim devlet adamlarının telefonu çalmadı.

Konuyu değiştirmek için dedim ki oh ne güzel sessizlik, sakinlik rahat rahat yemeğimizi yiyoruz. Rahmetli Ekrem Ceyhun döndü bana dedi ki yok öyle sessizlik sakinlik değil o düpedüz vefasızlık dedi. Ne kadar üzüldüm anlatamam. Eski Diyanet İşleri Başkanı Nuri Yılmazda dönemdeyken telefonlarımız susmazdı, ortalama her gün yüz kişiyle görüşürdük şimdi bir kişi bile arasa mutlu oluyoruz dedi. Ne yazık ki vefalı bir toplum değiliz.” sözleminde bulundu.

Bize göre vefa insanlıktır

Ne yazık ki vefalı bir toplum değiliz. Bizde kıymet öldükten sonra bilinir. Şöyle iyiydi böyle iyiydi, mükemmeldi falan denir. Yani kör ölür badem gözlü olur. Bizim bu özelliğimiz rahmetli Mustafa Kemal Atatürk’ün de dikkatini çekmiş ve şöyle demiş, Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Bizde Atatürk’ün bahsettiği gibi ASTOP olarak her yıl Nisan ayının ilk haftası içerisinde çalıştığı kuruma, kuruluşa, yöresine, milletine, devletine hizmet etmiş, koşturmuş üretmiş, rol model olmuş büyüklerimize vefa borcumuzu gösteriyor ve ödüllendiriyoruz. Bize göre vefa İstanbul’da bir semt adı değil, bize göre vefa ünlü bir boza markası da değil. Bize göre vefa insanlıktır insanlık..! vefası olmayanın bekası olmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sevdiğim bir lafı var diyor ki men dakka dukka yani bugün bana yarın sana yani bugün bana vefa gösterirseniz yarın vefa görürsünüz.” şeklinde konuştu.