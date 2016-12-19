Büyükşehir Belediyesi, Ankara’ya gelen ve giden vatandaşların çoğunluğunun ilk uğrak noktası olan AŞTİ’ye kolay ulaşım için Mevlana Bulvarı’ndan (Konya Yolu) AŞTİ Tüp Geçidi’ne inen, sabit ve yürüyen merdivenler yaptı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı yetkilileri, araçlarıyla yakınlarını AŞTİ’ye bırakmak isteyenlerin, Konya Yolu üstünde yapılan cebe yanaşarak, AŞTİ içine girmeden, merdivenlerin başında yolcularını bırakabileceklerini belirttiler.

Yetkililer, yeni merdivenler sayesinde, yolcusu olan ticari ve özel araçlar içeri girmeyeceği için AŞTİ içindeki araç yoğunluğunun azalacağını ve yolcular ile sürücülerin zaman kaybının önleneceğini kaydettiler.

Sabit merdivenler vatandaşların kullanımına açılırken, yürüyen merdivenler ise birkaç gün içinde hizmete girecek.

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