ASL’de Ormanspor’a 1-1’lik sonuç yetti

Amatör Süper lig takımlarından Ormanspor, sezonun son maçında DSİ Spor ile 1-1 kalmasından memnun olmadı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Bilgehan’ın attığı golle 1-0 öne geçerek avantajlı duruma geçen yeşil-beyazlılar, ilk 45 dk. 1-0’la soyunma odasına avantajlı gitse de ikinci yarının 48 dakikasında DSİ Spor’lu Tunahan’n attığı gole engel olmayınca sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmak zorunda kaldı.Yeşil-Beyazlı ekibin hocası Hacı Mehmet Hacımuratoğlu, “futbol adına çok sevinçliyim.

Ormanspor, sezonun son maçında DSİ Spor ile 1-1 kaldık. Tek farklı öne de geçtik. Rakip takım çok koşan ve güçlü bir kadroya sahip olmasına rağmen kazanan biz olduk. Oyuncularımın sezon boyu ortaya koydukları ve elde ettikleri sonuçlardan da memnunum.

Bizim takım uyum içerisinde zirveden kopmayarak ve ekip olarakta çok iyi mücadele vermesiyle üçüncülüğü hak ettik ” dedi.

Ormanspor’un çalıştırıcısı Hacımuratoğlu, DSİ Spor maç sonrası Lig’in son maçında da sporcu kardeşlerim bir sezon boyunca giydiği formanın ve akıttığı terin hakkını verdi. Rakibimizle eşit puanla sahaya çıktık.

Beraberlik bize yetiyordu. Renktaşlarımızın ise mutlak galip gelmeleri gerekiyordu. Ama biz berabere kalarak üçüncü olduk, diyerek mutlu olduğunu ve sporcularını yürekten kutladığını söyledi.

Ormanspor sahada şu ideal 11’le yer aldı: Oytun Umut, Adem, Atilla Yasin, Serkan, Kürşat, Ahmet, Yahya, Burak Çağlar, Tolga, Mesut ve Bilgehan Antrenör Mehmet Hacıoğlu ANKARA

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