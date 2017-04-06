Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 2 sezon boyunca kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu “Aslan Asker Şvayk”, 11-14 Nisan’da İstanbul turnesini gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çek mizah yazarı Jaroslav Hasek’in kaleme aldığı, Selahattin Hilav’ın Türkçeye çevirdiği, rejisini Yunus Emre Bozdoğan’ın yaptığı savaşın zulmü karşısında, savaşa teslim olmuş bir dünyada mizaha sığınmış saf, budala, sakar, geveze ve romatizmalı bir askerin hikayesinin anlatıldığı “Aslan Asker Şvayk”, çeşitli illerden turne teklifi alıyor.

Aralarında Sermet Yeşil, Ercüment Yılmaz, İsmail Dündar, Umut Bazlama ve Tolga Tümer’in de bulunduğu Eskişehir Şehir Tiyatrolarının sanatçı kadrosunun sahne aldığı “Aslan Asker Şvayk”, İstanbul turnesi kapsamında 11-14 Nisan tarihlerinde İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

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