CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, İ. Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde iş adamı Ali Okan Çam’ın şirketlerinin, ASKİ Genel Müdürlüğü’nden aldığı ve 400 milyon liraya ulaşan ihaleleri Meclis gündemine taşıdı.

Ali Okan Çam’ın şirketlerinin çam dikmeden radyo yayıncılığına, su bardaklamadan, özel güvenlik personeli istihdamına, çadır kiralamadan elektronik arşivlemeye, mobil erişim uygulaması hizmetine kadar birçok konuda ihale aldığına dikkat çekti.

ASKİ’nin Ali Okan Çam ihaleleri Meclis gündeminde. Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

– “Ali Okan Çam’ın şirketlerinin üstlendiği işlere ilişkin idari ve adli makamlara herhangi bir şikâyet ya da suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

– Söz konusu ihalelerle ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nca yürütülen herhangi bir inceleme söz konusu mudur?

– Ali Okan Çam’ın kızı, damadı ve birinci derece yakınları ASKİ’de çalışmış mıdır ve hala çalışmakta olan var mıdır?”

CHP’li Emir, Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, İ. Melih Gökçek döneminde, ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki birçok ihalenin sahiplik yapısı açısından aynılık gösteren firmalara verildiğinin gündemden hiçbir zaman düşmediğini ifade ederek, Ali Okan Çam’ın sahibi olduğu şirketlerin milyonlarca liralık iş aldığını kaydetti.

Emir soru önergesinin gerekçesinde şöyle dedi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), başkentimiz Ankara’nın içme suyu ile kanalizasyon iş ve işlemlerinden sorumlu idari birimidir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 23.5 yıl kesintisiz yaptıktan sonra görevinden istifa etmek zorunda bırakılan İ.Melih Gökçek döneminde, bu Genel Müdürlük bünyesindeki birçok ihalenin sahiplik yapısı açısından aynılık gösteren firmalara verildiği gündemden hiçbir zaman düşmemiştir.

Ali Okan Çam isimli şahsın sahibi, yöneticisi ya da büyük hissedarı olduğu şirketler ASKİ’den yıl içinde toplamda yüksek miktarlara ulaşan işler almaktadır.

Bu şirketlerden:

Çam Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 2013 yılında 2, 2014 yılında 7, 2015 yılında 4 olmak üzere 13 ihale kapsamında 128 milyon 28 bin 151 liralık;

Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve Temizlik Hizmetleri Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2010 yılında 2, 2011 yılında 2, 2012 yılında 2, 2013 yılında 7, 2014 yılında 15, 2015 yılında 1 olmak üzere toplam 29 ihale kapsamında 35 milyon 34 bin 887 liralık;

Uluslararası Prestij Medya Ve Stratejik Araştırmalar A.Ş. 2013 yılında 3, 2014 yılında 25, 2015 yılında 4 olmak üzere toplam 32 ihale kapsamında 201 milyon 306 bin 271 liralık;

Burj Turizm Seyahat Tanıtım Organizasyon Yayıncılık A.Ş. 2013 yılında 1, 2014 yılında 2 olmak üzere 3 ihalede 449 bin liralık;

Altın Yapım Film Medya Organizasyon Ve Bilişim A.Ş. 6’sı da 2015 yılında olmak üzere toplam 10 milyon 458 bin 229 liralık;

Çam Grup Dış Ticaret A.Ş. 2013 yılında 2, 7’si 2014 yılında olmak üzere toplam 9 ihale kapsamında 4 milyon 912 bin 275 liralık;

İnfo Uluslararası Fuar Tanıtım Organizasyon A.Ş. 2013 yılında 145 bin liralık;

İmaj Dizayn Stüdyo Tanıtım ve Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 2013 yılında 11, 2014 yılında 34, 2’si 2015 yılında olmak üzere 47 ihale kapsamında toplam 19 milyon 304 bin liralık ihale almıştır. Bu şirketlerin söz konusu yıllarda aldığı ihalelerin toplam bedeli 399 milyon 637 bin 813 lirayı bulmaktadır.

Hissedarlık, yönetim kurulu üyeliği ya da yönetim kurulu başkanlığı şeklinde sahiplik yapısında bir şekilde Ali Okan Çam’ın bulunduğu bu şirketlerin, aldığı ihalelerin konusuna bakıldığında ise birbirinden alakasız işleri üstlendiği görülmektedir.

ASKİ’den

Çam Güvenlik Hizmetleri A.Ş. özel güvenlik;

Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve Temizlik Hizmetleri Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile fidan, karaçam, ladin, melez selvi alımı ve çam dikimi;

Uluslararası Prestij Medya Ve Stratejik Araştırmalar A.Ş. personel hizmet alımı, radyo kanallarında yayın hizmeti alımı, araç kiralama, su bardaklarının paketlenmesi, çadır alımı, radyo reklamı;

Burj Turizm Seyahat Tanıtım Organizasyon Yayıncılık A.Ş. personel alımı, araç üstü ses sistemi minibüs alımı;

Altın Yapım Film Medya Organizasyon Ve Bilişim A.Ş. operatör araç kiralama, yüzme havuzu işletmesi hizmet alımı, personel alımı;

Çam Grup Dış Ticaret A.Ş. su bardaklama hizmeti, pompalı hazır beton, akülü istif ve transpalet makinesi;

İnfo Uluslararası Fuar Tanıtım Organizasyon A.Ş. çadır kiralama;

İmaj Dizayn Stüdyo Tanıtım ve Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. evrak taraması ve dijital arşiv oluşturma, elektronik arşivleme, evrak tarama ve indeksleme, mobil erişim uygulaması, yazılım destek hizmeti, internet tv yayın içerik yönetim sistemi işlerinin adeta abonesi olmuştur.

ASKİ’nin çıktığı işlerin birçoğunu Ali Okan Çam’ın şirketlerinin aldığı görülmektedir.

Bu bağlamda;

1- ASKİ Genel Müdürlüğü 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında kaç ihaleye çıkmıştır ve bu ihalelerin toplamı kaç liradır?

2. Ali Okan Çam’ın yukarıda yer alan şirketlerinin dışında başka herhangi bir şirketi, ASKİ Genel Müdürlüğü’nden 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında ihale almış mıdır? Almışsa hangi tarihlerde kaç ihale alınmıştır ve toplam bedeli kaç lirayı bulmuştur?

3. Ali Okan Çam’ın sahiplik yapısında bir şekilde bulunduğu şirketler, ASKİ’den aldıkları işleri tamamlamış mıdır? Üstlenilip tamamlanmayan iş var mıdır? ASKİ’nin Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan kampüs içindeki çok kapsamlı otopark yapımında kullanılacak malzemeler ile çevre düzenlemesi malzemesi alımına yönelik 2015 yılında yapılan ve Ali Okan Çam’ın sahibi olduğu Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve Temizlik Hizmetleri Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 29 milyon 755 bin 150 liraya kazandığı ihale kapsamındaki işler tamamlanmış mıdır?

4. Ali Okan Çam’ın sahibi olduğu Çam Grup Dış Ticaret A.Ş.’nin, 2014 yılında kazandığı 2 milyon 74 bin 800 lira bedelli su bardaklama hizmet alım ihalesinin şartnameye uygun şekilde gerçekleştirilmediği Sayıştay’ın 2015 Yılı ASKİ Denetim Raporu’na da yansımıştır? Şartnameye uygun şekilde yapılmayan söz konusu ihaleye ilişkin herhangi bir inceleme yürütülmüş müdür? Yürütülmüşse sonucu nedir?

5. Ali Okan Çam’ın şirketlerinin üstlendiği işlere ilişkin idari ve adli makamlara herhangi bir şikâyet ya da suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Söz konusu ihalelerle ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nca yürütülen herhangi bir inceleme söz konusu mudur?

6. Ali Okan Çam’ın kızı, damadı ve birinci derece yakınları ASKİ’de çalışmış mıdır ve hala çalışmakta olan var mıdır?

7. Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Beliportu Helikopter Pisti’nin Vizyon Havacılığı verildiği doğru mudur? Doğruysa Vizyon Havacılık burayı kiralamış mıdır, satın mı almıştır? Kiraladıysa kaç liraya kiralamış, satın almışsa hangi yolla kaç liraya satın almıştır?