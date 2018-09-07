Evet, var, bazı halk ekmek büfelerinin ve ekmek satan unlu mamuller dükkanları ile bakkalların camlarında, iri harflerle “ASKIDA EKMEK VAR’’ yazıyor… Paylaşmayı seven, fakir fukarayı gözeten bir yığın insanımız mevcuttur.

Bu vicdan sahibi vatandaşlarımız; bir, on, yirmi her ne kadarsa “benden şu kadar ekmek parası’’ deyip ekmek satıcılarına bırakmaktadırlar… Söylemesi, yazması, ayıp olmasın, bende Kızılay bölgesinde bulunan büfeye “askıda ekmek var’’ için yardımda bulundum.

Gece kafama şu sorular takıldı: Eee biz parayı verdik, karşılığında hiçbir makbuz veya benzeri bir evrak verilmedi. Ekmek verdikleri dar gelirlilerden de, bir aldı belgesi istenmeyeceğine göre, bu işin hesabı kitabı nasıl oluyor?

Sabah büfeye uğradım, para verdiğim 15 veya 16 yaşındaki kasiyere sordum: Delikanlı dün ben ekmek için para vermiştim, nereye yazdınız, bunun hesabı nasıl tutuluyor..?

“Bakın sizin verdiğiniz para karşılığındaki ekmek sayısını buraya yazdım’’ diyerek çizgili bir defterin köşesinde askıya aldığı ekmek miktarını gösterdi.

Ancak yazının yanında yanı rakamın yanında hiçbir açıklayıcı metin yok.

Ben de sordum:

Peki, ama ben sizin bunları dağıttığınızı nerden bileyim?

Kasiyer genç, “biz o kadar vicdansız değiliz…’’diye yanıt verdi.

Evet, bu kasiyer mutlaka çok vicdanlı olabilir de ya olmayanlara ne demeli…? Vicdanlı vatandaşlar günde ortalama 200 ekmek parası verdi diyelim kayıt, kuyut nerede? Hesap, kitap nerede? Soru-soru üstüne…

Haydi, Sayın Belediye Başkanlarımız, sizler bu işe bir formül bulabilirsiniz ki “bulamadık” derseniz vicdan sahiplerinin vebalini de kimler çekecek diye bir soru hiç akıldan çıkmaz diyorum…