ASKİ Genel Müdürü Kınacı: Ankara’mıza içme suyu başta olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu hatları, su depoları, hizmet binaları, içme ve atık su arıtma tesisi ile birçok farklı kalemde yatırım gerçekleştirdik. Tüm bunlar için 526 milyon 151 bin 980 TL tutarında harcama yaptık

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Ankara’mıza içme suyu başta olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu hatları, su depoları, hizmet binaları, içme ve atık su arıtma tesisi ile birçok farklı kalemde yatırım gerçekleştirdik.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kınacı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ), 2017 yılı içindeki faaliyetler ve yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kınacı, başkentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin, 2017’de 526 milyon 151 bin 980 Türk lirası tutarında yatırımı Ankara’ya kazandırdığını belirtti.

ASKİ’nin 2017’de 1 milyon 23 bin 425 metre içme suyu hattı döşediğini belirten Kınacı, 227 bin 907 metre kanalizasyon, 53 bin 981 metre yağmur suyu borusu hattı ile, ilçelerde kullanılmak üzere toplam hacmi 106 bin 700 metreküp olan 28 içme suyu deposu inşa edildiğini, başkentin farklı mahallelerinde ise 65 su kuyusu açıldığını kaydetti.

Kınacı, ASKİ’nin 2018’de de yatırımlarına devam edeceğini belirterek, “Ankara’mıza içme suyu başta olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu hatları, su depoları, hizmet binaları, içme ve atık su arıtma tesisi ile birçok farklı kalemde yatırım gerçekleştirdik. Tüm bunlar için 526 milyon 151 bin 980 TL tutarında harcama yaptık.” ifadesini kulandı.