ASKİ: Su sayaçlarınızı soğuklara karşı koruyun

ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, su sayaçlarının aşırı soğuklardan zarar görmemesi konusunda Başkentlileri uyardı.

Genel Müdür Tahiroğlu, eksi derecelere düşen soğukların, su sayaçlarının donarak hasar görmesine neden olacağını belirterek, donan sayaçlara sıcak su veya ateşle müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Su sayaçlarının bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılmasını, kırık camların yenilenmesini, sayaçların koruyucu maddelerle sarılmasını öneren Tahiroğlu, şunları söyledi:

“Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir.

Donan sayaçlara kesinlikle sıcak su veya ateşle müdahale edilmemelidir. Bu durumda sayaçlar bir daha kullanılmayacak şekilde zarar görmektedir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su diğer sayaçların donmasına da neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi gerekir.”

Tahiroğlu, vatandaşlardan sayaçların donması veya boruların patlaması durumunda derhal vananın kapatılarak, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 0 312 616 19 53-54-55 numaralı telefonlarına başvurmalarını istedi.

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