Net rakamı bilemiyorum ama sanırım yaklaşık 500 bin askerimiz var Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatan görevi yapan.

Bu askerlerimize sunulan yemekleri düşünebiliyor musunuz?

Sabah, öğle ve akşam yemeğinin her gün 500 bin kişiyi doyuracak şekilde hazırlanmasındaki zorluk da aşikardır.

Ve bu ülkenin ihalelerinde an bir şart vardır ki yıllardır çözülmez çözülemez.

“Ucuz ürün ve ucuz hizmet” olarak adlandırabilirim bu kangren olmuş yarayı.

Bir kilo dana, kuzu ya da beyaz etin fiyatını Türkiye’de yediden yetmişe bilmeyen yoktur.

Bir tencere yemeğin maliyetini hesaplamak için ekonomi profesörü ya da matematik dehası olmanız da gerekmez.

Bir asker başına düşecek yani yemeğe konulacak et, yağ, sebze, pirinç ya da bulgur miktarlarının miktarları bellidir ki fiyatı da buradan ortaya net bir şekilde çıkar.

Ancak en ucuz fiyatı almaya kalkarsanız yemek firmalarını hırsızlığa, kötü yola teşvik edersiniz.

At eti de satar, eşek eti de satar, porsiyondan da çalar.

Bu işin uzmanı birkaç kişi ile konuşmamdan aldığım bilgileri yazmıştım.

Ucuzcu yemek firmaları belirli zaman sonrasında iflas edip kapanıyor.

Konserve ve donmuş halde askeriyeye satılan at etinin de yakalandığını yazmıştım ki günler sonra Manisa başta birçok ilden asker zehirlenmeleri haberleri geldi.

At etinin, zehirlenme haberlerinin sonuçları kamuoyuna çok net şekilde açıklanmalı.

Ayrıca ihale sistemi de sadece malzeme satın alma ve ayrıca pişirme hizmeti satın alma şeklinde ikiye ayrılmalı.

Miktarlar askeriyenin uzmanları tarafından denetimli kullanılmalı.

Tavuk zehirlenmeleri insanlar için hayati riski taşıyor, ölümcül sonuçlar ortaya çıkıyor.

Bu yüzden soğuk zincirinin aksatılmadan uygulanması da çok önemlidir.

Kırmızı etin bozuk olması daha az tehlikeli uzmanlara göre.

Bugün terörle mücadelede büyük kahramanlıklarla şehit olma uğruna mücadele eden gözbebeğimiz Türk askerine en kaliteli yemeği vermek boynumuzun borcu olmalı.

En ucuz değil en pahalı ve en kaliteli yemeği hak etmiyorlar mı?

Bence analarının ak sütü kadar helaldir bu yemek onlara.

Az önce satın alma dedim ya bunu da açıklayayım.

Merkezi satın alma yönetimi ile merkezi depolama sistemi en önemli unsur olmalı kalite ve ucuzluk açısından olduğu kadar yerel baskılardan uzak olması nedeniyle.

Firmaların yeni kurulmuş kap kaç firmalar yerine yıllardır sektörde başarı ile hizmet veren firmalar arasından seçilerek ihale yapılması da büyük önem taşır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman Mehmetçiğine hileli, bozuk mal satmak unutulmasın ki askere ihanettir.

Bu ihaneti yapan firmalara ne oldu?

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı hangi firma hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundular?

Askeriyeye at eti satan, zehirlenmelerine neden olan firmalar kamu ihalelerinden yasaklandılar mı?

Bu firmalardan mal alan sorumlular hakkında hukuki işle yapıldı mı?