Asker adaylarına çanta

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek için Antalya’dan yola çıkan asker adaylarına, içinde öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaların bulunduğu toplam 1000 adet çanta dağıttı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü, vatani görevlerini yapmak için birliklerine giden Mehmetçiklere asker çantası ve eşya desteği sağlıyor.

Antalya, Muratpaşa, Döşemealtı, Kumluca, Finike, Elmalı, Korkuteli, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde askere uğurlanan 1000 Mehmetçik’e çantaları verildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hazırlanan çantada, asker adaylarının öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tıraş bıçağı, diş fırçası, diş macunu, çorap, iç çamaşırı, tıraş köpüğü, ayakkabı boyası ve ‘Türk Bayrağı’ bulunuyor. Asker adayları ve aileleri Büyükşehir Belediyesi’nin çanta desteği için yetkililere teşekkür ediyor.

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