Bağlama sanatçısı Cem Özer, ‘Aşka Dönen Pervaneler’ projesi kapsamında Kayseri Sarızlı Aşık İbreti’nin eserlerinden oluşan konserle Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Bir aşık üzerinden okumalar ve araştırmalar yaparak kıyıda köşede kalmış, hak ettiği değeri görememiş aşıklara vefa örneği gösterilmesi bakımından büyük önem taşıyan ve ilkini memleketlisi Tokat Zileli aşık Sadık Doğanay adına gerçekleştirdiği projenin ikinci ayağında Özer’e Kardeş Türküler’den solist Şenay Karaman eşlik etti.

Anadolu kültürünün önemli parçalarından aşıkların yaşantılarını, eserlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan proje doğrultusunda 200’e yakın eseri ile aşık geleneğine büyük katkıları olan Aşık İbreti’nin eserlerini seslendiren Özer ve Karaman, Yılmaz Güney Sahnesi’ni dolduran türkü dostlarına keyifli anlar yaşattılar. Yolları Kardeş Türküler’le kesişen ve Kardeş Türküler’in birçok projesinde yer alan Özer ve Karaman, Aşık İbreti’nin 15 parçadan oluşan repertuarını başarıyla seslendirirken Cem Özer’in kendi bestelerinden oluşan Aşık İbreti sözleri de yer aldı.

Aşka Dönen Pervaneler projesi kapsamında belirli aralıklarla aşıkları türkü dostlarına kazandırmaya devam edeceklerini söyleyen Cem Özer, bir vefa örneği olarak gördüğü projeye destek verdiği için başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.